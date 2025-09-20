ต่างประเทศ

ไม่ติด! สามี ขอใช้นามสกุล ภรรยา

เครดิตรูป รอยเตอร์
ที่มาหนังสือพิมพ์มติชน
ผู้เขียนคอลัมน์เกร็ดต่างแดน
เผยแพร่

ไม่ติด! สามี ขอใช้นามสกุล ภรรยา

น่าชื่นชมนะ คุณสามี ที่ยินดียอมเปลี่ยนไปใช้ “นามสกุล” ของภรรยา หลังจดทะเบียนแต่งงานกัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การเปลี่ยนนามสกุลของสามีไปใช้ของฝ่ายภรรยา ในบางประเทศทำได้ โดยเฉพาะในยุโรป แต่ในหลายประเทศยังทำไม่ได้ เพราะติดตัวบทกฎหมายเดิมที่มี

แต่เมื่อเร็วๆ นี้ เกิดข่าวที่น่ายินดีแบบนี้ เมื่อศาลสูงสุดของแอฟริกาใต้ ท่านตัดสินให้ผู้ชายในแอฟริกาใต้ ขอเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของภรรรยาตัวเองได้

โดยศาลท่านเห็นว่ากฎหมายที่ห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้น ถือเป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศอย่างไม่เป็นธรรม

ทั้งยังตอกย้ำค่านิยมชายเป็นใหญ่แบบสุดลิ่มทิ่มประตู ด้วยการไปตีกรอบว่าการแสดงอัตลักษณ์ของผู้หญิงต้องไปอิงกับนามสกุลของสามี!!

ADVERTISMENT

โห…ฟังคำวินิจฉัยของศาลท่านละ ได้ใจไปเลยค่า ตอนนี้คนที่ดีใจที่สุดกับคำตัดสินนี้ของศาล ไม่ใช่ใครที่ไหน เป็นสามีภรรยา 2 คู่ในแอฟริกาใต้ ที่ยื่นฟ้องต่อศาล ท้าทายกฎหมายตีกรอบการเปลี่ยนนามสกุล

โดยคู่แรก ฝ่ายชายต้องการเปลี่ยนไปใช้นามสกุลภรรยา เพื่อเป็นการให้เกียรติพ่อแม่ของฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็ก

ส่วนอีกคู่อยากเปลี่ยน เพราะฝ่ายหญิงต้องการสืบนามสกุลของครอบครัวไว้ เพราะเธอเป็นลูกคนเดียว

แหม…ถ้าเจอสามียอมทำให้ทุกอย่างแบบนี้ รักตายเลยยย