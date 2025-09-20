|ที่มา
|หนังสือพิมพ์มติชน
|ผู้เขียน
|คอลัมน์เกร็ดต่างแดน
|เผยแพร่
ไม่ติด! สามี ขอใช้นามสกุล ภรรยา
น่าชื่นชมนะ คุณสามี ที่ยินดียอมเปลี่ยนไปใช้ “นามสกุล” ของภรรยา หลังจดทะเบียนแต่งงานกัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
การเปลี่ยนนามสกุลของสามีไปใช้ของฝ่ายภรรยา ในบางประเทศทำได้ โดยเฉพาะในยุโรป แต่ในหลายประเทศยังทำไม่ได้ เพราะติดตัวบทกฎหมายเดิมที่มี
แต่เมื่อเร็วๆ นี้ เกิดข่าวที่น่ายินดีแบบนี้ เมื่อศาลสูงสุดของแอฟริกาใต้ ท่านตัดสินให้ผู้ชายในแอฟริกาใต้ ขอเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของภรรรยาตัวเองได้
โดยศาลท่านเห็นว่ากฎหมายที่ห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้น ถือเป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศอย่างไม่เป็นธรรม
ทั้งยังตอกย้ำค่านิยมชายเป็นใหญ่แบบสุดลิ่มทิ่มประตู ด้วยการไปตีกรอบว่าการแสดงอัตลักษณ์ของผู้หญิงต้องไปอิงกับนามสกุลของสามี!!
โห…ฟังคำวินิจฉัยของศาลท่านละ ได้ใจไปเลยค่า ตอนนี้คนที่ดีใจที่สุดกับคำตัดสินนี้ของศาล ไม่ใช่ใครที่ไหน เป็นสามีภรรยา 2 คู่ในแอฟริกาใต้ ที่ยื่นฟ้องต่อศาล ท้าทายกฎหมายตีกรอบการเปลี่ยนนามสกุล
โดยคู่แรก ฝ่ายชายต้องการเปลี่ยนไปใช้นามสกุลภรรยา เพื่อเป็นการให้เกียรติพ่อแม่ของฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็ก
ส่วนอีกคู่อยากเปลี่ยน เพราะฝ่ายหญิงต้องการสืบนามสกุลของครอบครัวไว้ เพราะเธอเป็นลูกคนเดียว
แหม…ถ้าเจอสามียอมทำให้ทุกอย่างแบบนี้ รักตายเลยยย