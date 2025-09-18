ชุดสอบสวนโสมใต้ ขอออกหมายจับ ผู้นำโบสถ์สามัคคี ฐานติดสินบนอดีตสตรีหมายเลข 1
เมื่อวันที่ 18 กันยายน สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนของเกาหลีใต้ ได้ร้องขออำนาจศาลเพื่อออกหมายจับนางฮัก จาฮัน อายุ 82 ปี ภรรยาม่ายของนายซุน เมียง มุน ผู้ก่อตั้งโบสถ์แห่งความสามัคคี หรือบ้างเรียกว่า ลัทธิมูน ซึ่งเป็นขบวนการทางศาสนา หนึ่งวันหลังจากนางฮักถูกสอบปากคำเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าทางโบสถ์ได้ติดสินบนนางคิม กอนฮี อดีตสตรีหมายเลข 1 ซึ่งเป็นภรรยาของนายยุน ซอกยอล อดีตประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ และสมาชิกสภานิบัญญัติรายหนึ่ง
นายพัค ซางจิน เจ้าหน้าที่สอบสวนในคดีนี้ เปิดเผยว่า ศาลจะพิจารณาเพื่อตัดสินว่าจะอนุมัติออกหมายจับนางฮักหรือไม่ในวันจันทร์(22 ก.ย.)หน้า ซึ่งมีขึ้นหลังจากเมื่อวันพุธ(17 ก.ย.) นางฮัน ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของโบสถ์แห่งความสามัคคี ได้ถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนนานเกือบ 10 ชั่วโมง โดยเธอและทางโบสถ์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนใช้อำนาจเกินขอบเขตและกระทำการตามอำเภอใจ
ด้านโบสถ์แห่งความสามัคคีได้วิจารณ์ความพยายามของทีมสอบสวนที่จะจับกุมนางฮัน โดยยืนยันว่านางฮันไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะหลบหนีหรือเป็นภัยคุกคามต่อการทำลายหลักฐาน และยังให้ความร่วมมือในการสอบสวนแม้ในช่วงพักฟื้นจากการผ่าตัดหัวใจในเดือนนี้
ก่อนหน้านี้ ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นางคิม อดีตสตรีหมายเลข 1 ของเกาหลีใต้ ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีจากการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดในหลายข้อหา รวมถึงรับสินบน ปั่นหุ้นและการแทรกแซงการเลือกผู้สมัครสมาชิกรัฐสภา แต่นางคิมปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
ขณะที่นายควอน ซองดง ส.ส.ที่ภักดีกับอดีตประธานาธิบดียุน ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมไปในสัปดาห์นี้ ซึ่งเขาปฏิเสธว่าไม่ได้รับเงินสินบนใดๆ จากโบสถ์แห่งความสามัคคี
ในวันพฤหัสบดี(18 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนยังได้เดินทางไปที่พรรคพลังประชาชน(พีพีพี) ซึ่งส.ส.ควอนเป็นสมาชิกพรรคอยู่ เพื่อขอเอกสารเพื่อตรวจสอบคำกล่าวหาที่ว่าสมาชิกของโบสถ์แห่งความสามัคคีจำนวนมากได้สมัครเข้าร่วมพรรคพร้อมกัน ก่อนการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคพีพีพีในปี 2023 เพื่อสนับสนุนการเป็นผู้สมัครของนายควอน
ทั้งนี้ การสืบสวนกรณีนางคิมเป็น 1 ใน 3 คดี ของอัยการพิเศษที่เริ่มต้นขึ้นภายใต้รัฐบาลเสรีนิยมชุดใหม่ซึ่งมุ่งเป้าปราบปรามประธานาธิบดียุน ซึ่งรวมถึงการวางแผนและบังคับใช้กฎอัยการศึกของนายยุนเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมปีที่ผ่านมา ที่เป็นผลให้นายยุนต้องพ้นจากตำแหน่ง โดยนางคิมถูกกล่าวหาว่ารับของขวัญหรูผ่านคนกลางจากเจ้าหน้าที่ของโบสถ์แห่งความสามัคคี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจต่างๆ รวมถึงการที่ทางโบสถ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาในกัมพูชา