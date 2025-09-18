8 เดือนแรกปีนี้ ต่างชาติเข้าจีนพุ่งกว่า 50% หลังยกเลิกขอวีซ่า
สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานเมื่อวันที่ 18 กันยายน ว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของจีน (NIA) ระบุว่า จำนวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพิ่มขึ้นถึง 52.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หลังจีนมีนโยบายยกเลิกการขอขอวีซ่า โดยมีจำนวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าจีน 15.89 ล้านคน ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมปีนี้
ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองตามแนวชายแดนก็พบว่ามีชาวต่างชาติเดินทางเข้าและออกจีนรวม 51.27 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 27.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่การเดินทางเข้าประเทศจีนแบบไม่ต้องขอวีซ่าคิดเป็นสัดส่วนถึง 62.1% ของจำนวนการเดินทางเข้าจีนทั้งหมด
NIA ระบุว่า ในภาพรวมแล้ว มีการเดินทางเข้า–ออกประเทศจีนทั้งหมดถึง 460 ล้านครั้ง ในช่วง 8 เดือนแรก หรือเพิ่มขึ้น 14.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน