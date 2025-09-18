ปธน.มาครง-ภริยา จ่อยื่นหลักฐานต่อศาลมะกัน ยันสตรีหมายเลข 1 ฝรั่งเศส เป็นหญิงแท้
เมื่อวันที่ 18 กันยายน สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส และนางบริจิตต์ มาครง สตรีหมายเลข 1 ผู้เป็นภริยา จะยื่นเอกสารทั้งที่เป็นภาพถ่ายและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต่อศาลสหรัฐ เพื่อพิสูจน์ว่านางมาครง เป็นผู้หญิงโดยกำเนิดอย่างแท้จริง
นายทอม แคลร์ ทนายความของผู้นำฝรั่งเศสและภริยา เปิดเผยการเตรียมยื่นเอกสารดังกล่าวของผู้นำฝรั่งเศส ในรายการ Fame Under Fire ทางพอดแคสของบีบีซี ในคดีที่ผู้นำฝรั่งเศสและภริยายื่นฟ้องหมิ่นประมาทต่อ น.ส.แคนเดซ โอเวนส์ อินฟลูเอนเซอร์ฝ่ายขาวนิยมที่ศาลสหรัฐ หลังจากอินฟลูฯรายนี้ ได้เผยแพร่ความเชื่อของตัวเองว่านางมาครง เกิดมาเป็นผู้ชาย
ทนายความของครอบครัวมาครงกล่าวว่า คำกล่าวอ้างของโอเวนส์ ทำให้นางมาครงรู้สึกเสียใจอย่างมากกับข้อกล่าวหาดังกล่าว และมองว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นสิ่งรบกวนสมาธิของสามีเธอผู้เป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศส
นายแคลร์กล่าวว่า จะมีคำให้การของผู้เชี่ยวชาญในทางวิทยาศาสตร์ออกมา และแม้ว่าเขาจะยังไม่เปิดเผยในขณะนี้ว่าเป็นข้อมูลประเภทใด แต่นายแคลร์กล่าวว่าลูกความของเขาทั้งสองพร้อมที่จะแสดงหลักฐานอย่างเต็มที่ “ทั้งในเชิงทั่วไปและเชิงเฉพาะเจาะจง” ว่าข้อกล่าวหานั้นไม่เป็นความจริง
“มันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจอย่างมากที่ต้องมาเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องยื่นหลักฐานในลักษณะนี้” ทนายความของครอบครัวมาครงกล่าว และว่า “มันเป็นกระบวนการที่เธอต้องยอมรับและเผชิญในที่สาธารณะอย่างมาก แต่เธอก็ยินดีจะทำ เธอมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ความจริง”
เมื่อถูกถามว่าครอบครัวมาครงจะจัดเตรียมภาพถ่ายของนางมาครงขณะตั้งครรภ์และเลี้ยงดูลูก ๆ หรือไม่ ทนายความกล่าวว่ามีภาพเหล่านั้นอยู่จริง และจะนำเสนอในชั้นศาล ซึ่งมีกฎระเบียบและมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตาม
ทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงและนางบริจิตต์ มาครง ได้ยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทต่อน.ส.โอเวนส์ต่อศาลสหรัฐในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หลังจากโอเวนส์ได้โปรโมทความคิดเห็นของเธอซ้ำๆ ผ่านโซเชียลมีเดียว่า นางบริจิตต์ มาครง เป็นผู้ชาย โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2024 เธอถึงขั้นกล่าวว่า ยินดีเดิมพันด้วยชื่อเสียงทางวิชาชีพทั้งหมดกับข้อกล่าวอ้างของเธอเกี่ยวกับสุภาพสตรีหมายเลข 1 ผู้นี้ของฝรั่งเศส