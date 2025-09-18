‘ฮุน มาเนต’ ต่อสาย ‘อันวาร์’ เร่งแก้ปัญหาไทย-เขมร หลังสถานการณ์ที่บันเตียเมียนเจยตึงเครียดขึ้น

‘ฮุน มาเนต’ ต่อสาย ‘อันวาร์’ เร่งแก้ปัญหาชายแดนไทย-เขมร หลังสถานการณ์ที่บันเตียเมียนเจยตึงเครียดขึ้น
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 18 กันยายน ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งว่า ได้หารือทางโทรศัพท์กับ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนคนปัจจุบัน เมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2568 เพื่อขอให้เร่งเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งทวีความตึงเครียดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเนื้อหาระบุว่า
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา ได้หารือทางโทรศัพท์กับ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และประธานหมุนเวียนของอาเซียน เกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์ที่น่าวิตก ที่หมู่บ้านไพรจัน ตำบลอูบีจัน อำเภออูเจราว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งได้บานปลายไปถึงขั้นเกิดการปะทะกันระหว่างกองกำลังติดอาวุธของไทย กับประชาชนพลเรือนกัมพูชา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
เนื่องด้วยสถานการณ์ในวันนี้ ยังคงพัฒนาไปในทิศทางที่น่าวิตกยิ่งขึ้น จึงได้เสนอให้นายอันวาร์ อิบราฮิม เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยอย่างเร่งด่วนเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างสองฝ่าย โดยเน้นย้ำให้คงสถานะเดิมของพื้นที่ไว้ก่อน งดการติดตั้งลวดหนามเพิ่มเติม หรือการกระทำใด ๆ ที่จะขยายวงความขัดแย้งให้รุนแรงขึ้น และขอให้ทุกฝ่ายรอคอยการหาทางออกต่อปัญหาพรมแดน จากคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ในอนาคต ตามที่ฝ่ายกัมพูชาและไทยได้ตกลงร่วมกันไว้ ในการประชุมนัดพิเศษของคณะกรรมาธิการเขตแดนทั่วไป (GBC) เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา