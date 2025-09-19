คัมชัตกาเจอแผ่นดินไหวแรง 7.8 อาฟเตอร์ช็อกซ้ำ แรงสุด 5.8
คาบสมุทรคัมชัตกา ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกไกลของรัสเซีย ต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวที่รุนแรงถึง 7.8 แมกนิจูด เมื่อวันที่ 19 กันยายน ทำให้ต้องมีการประกาศเตือนภัยสึนามิหลายครั้ง
สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ (ยูเอสจีเอส) ระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้วัดความรุนแรงได้ 7.8 แมกนิจูด ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดิน 10 กิโลเมตร หลังจากนั้นก็เกิดอาฟเตอร์ช็อคตามมาอีกหลายระลอก โดยครั้งที่รุนแรงที่สุดคือ 5.8 แมกนิจูด
กระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของรัสเซียระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 7.2 แมกนิจูด ทั้งนี้ หลังประกาศเตือนภัยสึนามิ มีรายงานคลื่นสูงพัดขึ้นฝั่ง แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงใดๆ เกิดขึ้น
วลาดิเมียร์ โซโลดอฟ ผู้ว่าการภูมิภาคคัมชัตกา กล่าวว่า หน่วยบริการฉุกเฉินทั้งหมดอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมรับมืออย่างสูง แต่ไม่มีรายงานความเสียหาย
โดยมีการประกาศเตือนภัยสึนามิสำหรับชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรคัมชัตกา ซึ่งยื่นออกไปในทะเลเบริงและมหาสมุทรแปซิฟิก ขณะที่เจ้าหน้าที่ระบุว่า มีคลื่นสึนามิสูง 1 ถึง 2 ฟุต มีการประกาศเตือนภัยสึนามิในหลายจุดตามแนวชายฝั่งของคาบสมุทรดังกล่าว และยังมีการประกาศเตือนภัยสึนามิในพื้นที่บางส่วนของหมู่เกาะคูริล ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นด้วย
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐและศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิก ได้ออกคำเตือนสึนามิในพื้นที่บางส่วนของอลาสกาหลังเกิดแผ่นดินไหว แต่คำเตือนดังกล่าวได้ถูกยกเลิกในภายหลัง
คาบสมุทรคัมชัตกาตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะแผ่นดินไหวรุนแรง โดยในช่วง 7 สัปดาห์ที่ผ่านมา และเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวอย่างน้อย 2 ครั้ง