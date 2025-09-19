ต่างประเทศ

คัมชัตกาเจอแผ่นดินไหวแรง 7.8 อาฟเตอร์ช็อกซ้ำ แรงสุด 5.8

คัมชัตกาเจอแผ่นดินไหวแรง 7.8 อาฟเตอร์ช็อกซ้ำ แรงสุด 5.8

คาบสมุทรคัมชัตกา ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกไกลของรัสเซีย ต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวที่รุนแรงถึง 7.8 แมกนิจูด เมื่อวันที่ 19 กันยายน ทำให้ต้องมีการประกาศเตือนภัยสึนามิหลายครั้ง

สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ (ยูเอสจีเอส) ระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้วัดความรุนแรงได้ 7.8 แมกนิจูด ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดิน 10 กิโลเมตร หลังจากนั้นก็เกิดอาฟเตอร์ช็อคตามมาอีกหลายระลอก โดยครั้งที่รุนแรงที่สุดคือ 5.8 แมกนิจูด

กระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของรัสเซียระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 7.2 แมกนิจูด ทั้งนี้ หลังประกาศเตือนภัยสึนามิ มีรายงานคลื่นสูงพัดขึ้นฝั่ง แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงใดๆ เกิดขึ้น

วลาดิเมียร์ โซโลดอฟ ผู้ว่าการภูมิภาคคัมชัตกา กล่าวว่า หน่วยบริการฉุกเฉินทั้งหมดอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมรับมืออย่างสูง แต่ไม่มีรายงานความเสียหาย

โดยมีการประกาศเตือนภัยสึนามิสำหรับชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรคัมชัตกา ซึ่งยื่นออกไปในทะเลเบริงและมหาสมุทรแปซิฟิก ขณะที่เจ้าหน้าที่ระบุว่า มีคลื่นสึนามิสูง 1 ถึง 2 ฟุต มีการประกาศเตือนภัยสึนามิในหลายจุดตามแนวชายฝั่งของคาบสมุทรดังกล่าว และยังมีการประกาศเตือนภัยสึนามิในพื้นที่บางส่วนของหมู่เกาะคูริล ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นด้วย

ADVERTISMENT

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐและศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิก ได้ออกคำเตือนสึนามิในพื้นที่บางส่วนของอลาสกาหลังเกิดแผ่นดินไหว แต่คำเตือนดังกล่าวได้ถูกยกเลิกในภายหลัง

คาบสมุทรคัมชัตกาตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะแผ่นดินไหวรุนแรง โดยในช่วง 7 สัปดาห์ที่ผ่านมา และเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวอย่างน้อย 2 ครั้ง