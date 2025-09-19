อินฟลูเอนเซอร์ สาวไทย ถูกคนจีนทำร้ายร่างกายรุนแรง กลางร้านอาหารในซิดนีย์
สื่อต่างประเทศ รายงานว่า Babbie Rabbie อินฟลูอินเซอร์ชาวไทย ในออสเตรเลีย ถูกทำร้ายอย่างรุนแรงภายในร้านอาหารเกาหลีใต้ ใจกลางเมืองซิดนีย์ โดยมีรายงานว่า คู่กรณีเป็นสาวชาวจีน ซึ่งขณะนี้ถูกจับกุมแล้ว
รายงานระบุว่า ในคืนเกิดเหตุ Babbie Rabbie กำลังรับประทานอาหารค่ำกับกลุ่มเพื่อนที่ร้านอาหารมิลลิโอเร ย่านเฮย์มาร์เก็ต อินฟลูอินเซอร์สาวไทย เล่าว่า เธอเดินไปเข้าห้องน้ำของร้านอาหาร เมื่อไปถึงพบว่ามีคนอยู่ข้างในนานผิดปกติ จึงเคาะประตูถามว่า “มีใครอยู่หรือไม่” แต่เมื่อประตูเปิดคู่กรณีกลับไม่พอใจสาวไทย จนมีปากเสียงกัน
“เธอด่าฉันเป็นภาษาจีนเบา ๆ แต่ฉันได้ยินเธอเรียกฉันว่า อีตัว และ ไอ้เฮีย” เธอกล่าว
หลังจากที่มีปากเสียงกัน เธอได้กลับมาที่โต๊ะอาหารตามปกติ ขณะที่สาวจีนได้เดินไปที่โต๊ะอาหาร ก่อนจะหยิบหม้อใส่ซุปร้อน ๆ พยายามราดใส่เธอ ก่อนจะมีคนมาห้ามไว้ ทำให้ทั้ง 2 ถูกทางร้านอาหาร ขอให้จ่ายเงินและออกจากร้านไป
อย่างไรก็ตาม ก่อนออกจากร้าน สาวจีนได้บุกไปตบ Babbie Rabbie และข่วนหน้าเธอจนเป็นแผลไปทั้งหน้า จนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาระงับสภานการณ์
“จู่ ๆ เธอโผล่ออกมาจากไหนไม่รู้ แต่ฉันก็เริ่มปกป้องตัวเองโดยสัญชาตญาณ เวลาถูกทำร้าย ฉันก็แค่พยายามป้องกันตัวเอง ฉันรู้ว่าการสู้กลับมันผิด แต่ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไง” Babbie Rabbie กล่าว
อินฟลูสาว กล่าวต่อว่า หายใจลำบากและมีรอยขีดข่วนบนใบหน้าเริ่มเจ็บ และมีเลือดออก ในฐานะนางแบบและอินฟลูเอนเซอร์ งานของตนขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ ใบหน้าตน ตอนนี้ไม่สามารถทำงานได้เลย ตนไม่รู้จักชื่อของคู่กรณีด้วยซ้ำ ด้านรายงานของตำรวจนิวเซาท์เวลส์ ระบุว่า หญิงชาวจีนวัย 21 ปี ถูกจับกุม และถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ พร้อมถูกนำตัวขึ้นศาลในวันนี้