โค้ชวอลเลย์ บราซิล สุดสปิริต รู้ข่าวร้าย แม่เสียชีวิต ระหว่างแมตซ์ระดับโลก แต่ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน สื่อต่างประเทศ รายงานว่า โค้ชวอลเลย์บอลบราซิล ทราบข่าวการเสียชีวิตของมารดาวัย 91 ปี ระหว่างการแข่งขันชิงแชมป์โลก

เบอร์นาร์โด เรเซนเด (Bernardo Rezende) โค้ชทีมวอลเลย์บอลบราซิล ได้รับข่าวร้าย ก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกที่ฟิลิปปินส์

ขณะอยู่ในสนาม ก่อนการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติบราซิลและเซอร์เบีย โคชผู้มากประสบการณ์ หลั่งน้ำตาทันที มื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของมารดา แต่ก็ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้เล่นในสนาม อย่างไรก็ตาม โค้ช เบอร์นาร์โด กลับเลือกทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ซึ่งเกมจบลงด้วยความพ่ายแพ้ เบอร์นาร์โด กล่าวอำลามารดาผ่านอินสตาแกรมว่า “เสียใจมากที่อยู่ไกลจนไม่ได้บอกลา หัวใจของแม่เปี่ยมล้นด้วยความรัก ความเอ็นดู ความทุ่มเทของแม่มาตลอด 60 ปี หลับให้สบาย รักแม่ครับ”

via @volleytrails
สำหรับ เบอร์นาร์โด เรเซนเด เป็นอดีตนักกีฬาที่คว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิก และเหรียญรางวัลระดับโลก ส่วนในฐานะผู้จัดการทีม เขาเคยคว้าแชมป์โลก 3 สมัยให้กับทีมบราซิล โค้ชมือทองรายนี้เคยพาบราซิลคว้าแชมป์ เวิล์ด ลีก หรืออีกชื่อที่รู้จักคือ เนชั่น ลีก ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2544 – 2552 โดยมีลูกชายของเขา บรูโน เป็นผู้เล่นตำแหน่งตัวเซ็ตทีมชาติ

IG bernardinho_oficial