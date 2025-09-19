‘อันวาร์’ เชิญ ‘อนุทิน’ เยือนมาเลย์ วอนไทย-เขมรรักษาสันติภาพ เลี่ยงขัดแย้ง
สำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซียรายงานว่า นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิมของมาเลเซียได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูร นายกรัฐมนตรีไทยเมื่อวันที่ 18 กันยายน โดยได้มีการหารือถึงพัฒนาการล่าสุดของสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาด้วย
นายกรัฐมนตรีอันวาร์ของมาเลเซียโพสต์บนเฟซบุ๊กว่า ได้เชิญให้นายอนุทินเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้าน
นอกจากนั้น ทั้งคู่ยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชา โดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเน้นย้ำความสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะรักษาสันติภาพและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่นำไปสู่ความตึงเครียดโดยไม่จำเป็น รวมถึงขอให้มีการแก้ไขประเด็นต่างๆ ผ่านการเจรจาในการประชุมสมัยวิสามัญของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (เจบีซี) ไทย-กัมพูชา
อันวาร์ปิดท้ายว่า มาเลเซียเชื่อว่าความมุ่งมั่นในการหารือ การทูต และความเข้าใจร่วมกันคือหนทางที่ดีที่สุดที่จะรับประกันสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค