รมต.อาเซียน ยกเลิกการเยือนเมียนมาคุยแผนเลือกตั้ง หลัง ‘มิน อ่อง ลาย’ แจ้ง ‘ไม่สะดวก’
เมื่อวันที่ 18 กันยายน เว็บไซต์อิรวดี (irrawaddy.com) รายงานว่า รัฐมนตรีอาเซียน ได้ยกเลิกการเยือนเมียนมา เพื่อหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งของคณะรัฐบาลทหารที่กำหนดจะมีขึ้นในเดือนธันวาคม หลังจากที่รัฐบาลเมียนมาปฏิเสธที่จะรับคณะผู้แทนดังกล่าว
ข่าวระบุว่า คณะผู้แทน ที่นำโดย รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ที่มีกำหนดจะบินไปยังประเทศเมียนมา ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน หลังจากเมื่อเดือนกรกฎาคม กลุ่มประเทศอาเซียน ได้ตกลงที่จะจัดการประชุมเพื่อหารือกับ พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง ลาย ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา และผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมา ซึ่งการเดินทางเยือนเมียนมาดังกล่าว จะนำโดย นายโมฮัมหมัด ฮาซัน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียนหมุนเวียน
นายฮาซัน กล่าวเมื่อเดือนสิงหาคมว่า การเยือนเมียนมาเพื่อพิจารณาแผนการเลือกตั้ง แต่เขาต้องการหารือกับคณะรัฐบาลทหารว่า การเลือกตั้งจะครอบคลุมทุกด้านหรือไม่
ทั้งนี้ คณะรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศว่า จะจัดการเลือกตั้งเป็นหลายระยะ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม ไปจนถึงเดือนมกราคม ซึ่งกลุ่มประชาธิปไตยทั่วโลกและขบวนการต่อต้านรัฐบาลเมียนมา มองว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเพียงการหลอกลวงเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการปกครองของทหาร ภายใต้หน้ากากของรัฐบาลพลเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลทหารเมียนมาได้วางแผนที่จะดำเนินการเลือกตั้งต่อไป
อย่างไรก็ตาม อิรวดี รายงานว่า ล่าสุด เว็บไซต์ Nikkei Asia รายงานว่า นายฮาซัน ได้ประกาศว่า การเดินทางเยือนเมียนมาดังกล่าวได้ถูกเลื่อนออกไป เป็นช่วงต้นเดือนตุลาคม โดยไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้น
ขณะที่แหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ได้บอกกับ อิรวดี ว่า การยกเลิกเดือนทางเยือนเมียนมาของคณะผู้แทนจากอาเซียน มีขึ้นหลังจากที่มิน อ่อง ลาย แจ้งว่า เขาไม่สะดวกที่จะพบรัฐมนตรีที่มาเยือน
การปฏิเสธการเยือนของคณะผู้แทนอาเซียน มีการคาดกันว่า มาจากการที่หัวหน้าคณะรัฐประหารเมียนมา เริ่มลังเลที่จะรับฟังความพยายามของอาเซียนในการจัดการเลือกตั้งอย่างครอบคลุม หลังจากได้รับความเห็นชอบและการสนับสนุนการเลือกตั้งจากจีนและอินเดีย สองประเทศที่ไม่มีคำถามเกี่ยวกับแผนการเลือกตั้งของเมียนมาแต่อย่างใด