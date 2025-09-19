บ้าไปแล้ว! ทาลิบัน สั่งแบนหนังสือที่ผู้หญิงเขียน พ้นระบบการสอน ในมหาวิทยาลัยอัฟกัน
เมื่อวันที่ 19 กันยายน สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า รัฐบาลทาลิบันยังคงเดินหน้าจำกัดสิทธิของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในอัฟกานิสถานต่อไป ล่าสุด ได้สั่งถอดหนังสือที่เขียนโดยผู้หญิงออกจากระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยของอัฟกานิสถาน ส่วนหนึ่งของคำสั่งห้ามใหม่ ซึ่งรวมถึงการสั่งห้ามสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนและการคุกคามทางเพศด้วย
หนังสือราว 140 เล่มที่เขียนโดยผู้หญิง รวมถึงหนังสือเรื่อง “Safety in the Chemical Laboratory” ติดอยู่ในกลุ่มหนังสือ 680 เล่มที่ถูกมองว่าน่ากังวลของคณะผู้ปกครองทาลิบัน โดยอ้างว่าเนื่องจากขัดต่อกฎหมายชารีอะฮ์หรือกฎหมายศาสนาอิสลามและนโยบายของทาลิบัน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ยังได้รับแจ้งว่าไม่อนุญาตให้สอนใน 18 สาขาวิชา ที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงโดยตรงอีกต่อไป เช่น วิชาบทบาทของผู้หญิงในสื่อสารมวลชน และ สังคมวิทยาสตรี เป็นต้น โดยให้เหตุผลว่าขัดกับหลักกฎหมายชารีอะฮ์และนโยบายของระบอบปกครองประเทศเช่นเดียวกัน
คำสั่งนี้ถือเป็นมาตรการเข้มงวดล่าสุดที่กลุ่มทาลิบันบังคับใช้ในประเทศนับตั้งแต่กลับมามีอำนาจปกครองอัฟกานิสถานเมื่อ 4 ปีก่อน
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้นำสูงสุดของทาลิบันได้ออกคำสั่งห้ามใช้อินเทอร์เน็ตในอย่างน้อย 10 จังหวัดของประเทศ โดยอ้างว่ามีขึ้นเพื่อป้องกันความไร้ศีลธรรม แม้คำสั่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในหลายด้านๆ โดยเฉพาะต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด
โดยพวกเธอถูกตัดสิทธิการเข้าถึงทางการศึกษาหลังระดับชั้นประถมปีที่ 6 และหนทางสุดท้ายสำหรับการได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมก็ถูกตัดขาดในช่วงปลายปี 2024 เมื่อหลักสูตรการฝึกอบรมการผดุงครรภ์ ถูกยกเลิกไปอย่างเงียบ ๆ
แม้แต่สาขาวิชาระดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงในขณะนี้ก็ถูกเพ่งเล็ง
อย่างไรก็ดี รัฐบาลทาลิบันยืนยันว่าพวกเขาเคารพสิทธิสตรีตามการตีความทางวัฒนธรรมอัฟกันและกฎหมายอิสลาม