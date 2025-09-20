|ที่มา
คอลัมน์ไฮไลต์โลก: เปิดคู่มือไต้หวันรับมือภัยคุกคามฉบับปรับปรุงใหม่
อย่างที่โลกรับรู้ ไต้หวัน เป็นดินแดนที่ปักกิ่งอ้างสิทธิอธิปไตยว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนภายใต้หลักการ “จีนเดียว” ทว่า ไต้หวัน ซึ่งยึดมั่นว่าตนเองเป็นรัฐอธิปไตย ได้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างนี้ของจีนมาโดยตลอด แม้จีนจะเคยประกาศว่าอาจต้องใช้กำลังในการผนวกดินแดนไต้หวันหากจำเป็นก็ตาม
จุดยืนอันแข็งกร้าวดังกล่าวเป็นผลให้ ไต้หวัน ดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมไว้สำหรับการรับมือป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของชาวไต้หวันและแผ่นดินไต้หวันที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด สภาพอากาศเลวร้ายรุนแรง ไปจนถึงภัยคุกคามทางทหารจากอริศัตรู
เห็นว่าในสัปดาห์นี้ ไต้หวัน จะออกคู่มือป้องกันภัยสำหรับพลเรือนฉบับปรับปรุงใหม่ จากที่เคยตีพิมพ์แจกจ่ายเป็นครั้งแรกในปี 2022 ส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุก ซึ่งเป็นการวางแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงให้ประชาชนได้ยึดปฏิบัติในกรณีเผชิญเหตุฉุกเฉินหรือภัยคุกคามใดๆ
ประเด็นที่น่าสนใจในคู่มือฉบับใหม่นี้ ซึ่งมีการดีไซน์ออกมาในรูปแบบภาพการ์ตูน มีความหนา 29 หน้าก็คือ เป็นครั้งแรกที่มีการแนะแนวทางปฏิบัติให้กับชาวไต้หวันกรณีพบเห็นทหารของชาติอริศัตรู โดยยกฉากทัศน์กรณีเกิดสงครามรุกรานไต้หวัน หากพบเห็นทหารของฝ่ายศัตรูแฝงตัวอยู่ในพื้นที่ ก็ได้แนะนำให้ประชาชนออกจากพื้นที่ในทันทีหรือหาที่หลบภัย อยู่ให้ห่างจากหน้าต่างและงดการถ่ายภาพหรือวิดีโอ รวมถึงการอัพโหลดขึ้นสื่อออนไลน์ พร้อมกับย้ำว่าหากมีข้อความหรือคำกล่าวอ้างใดๆ ว่าไต้หวันยอมแพ้หรือยอมจำนนต่อศัตรูนั้นเป็นเรื่องเท็จโดยสิ้นเชิง
ในคู่มือยังยกตัวอย่างการเผชิญหน้ากับภัยท้าทายต่างๆ อาทิ การก่อวินาศกรรมสายเคเบิลใต้ดิน การโจมตีทางไซเบอร์ การตรวจสอบเรือไต้หวันของชาติศัตรูที่นำไปสู่ความขัดแย้งและการรุกรานเต็มรูปแบบ
ทั้งยังเน้นย้ำให้เห็นถึงอันตรายของการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลเท็จอย่างต่อเนื่องที่มุ่งเป้าต่อไต้หวัน โดยระบุว่ากองกำลังต่างชาติที่เป็นปฏิปักษ์อาจใช้ประโยชน์จากข้อมูลเท็จเพื่อสร้างความแตกแยกและเซาะกร่อนบ่อนทำลายไต้หวัน ด้วยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีชั้นสูงต่างๆ เช่น การใช้ deepfake เทคโนโลยีสื่อสังเคราะห์ในการปลอมแปลงวิดีโอและเสียงได้อย่างแนบเนียน กล้องถ่ายรูป และ แอพพลิเคชั่นต่างๆ ในการบิดเบือนหรือสร้างข้อมูลเท็จ รวมถึงมีผู้สมรู้ร่วมคิดภายในประเทศร่วมมือด้วย
ไต้หวันชี้ว่าเป้าหมายของการจัดทำคู่มือนี้ไม่ได้มุ่งหมายที่จะทำให้ประชาชนรู้สึกหวาดกลัว แต่ข้อมูลและข้อชี้แนะทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จะทำให้ชาวไต้หวันรับมือได้ดีขึ้นขึ้นเมื่อเผชิญวิกฤตจริง
เรียกว่าเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลา ดีกว่าวัวหายแล้วล้อมคอก!