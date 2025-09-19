นักวิจัยญี่ปุ่นเจ๋ง พาวิจัย ทาสีวัวเป็นม้าลาย ช่วยลดแมลงตอม คว้า อิกโนเบลสาขาชีววิทยา
ประกาศออกมาแล้ว สำหรับพิธีมอบรางวัล อิกโนเบล ( Ig Nobel Prize) ครั้งที่ 35 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทาลัยบอสตัน และ มีการถ่ายทอดสดทางเว็บแคสต์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จที่ทำให้ผู้คนหัวเราะก่อน แล้วจึงทำให้พวกเขาคิดต่อ
โดยรางวัลดังกล่าว จะนำเสนอโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลตัวจริง
ทั้งนี้ กลุ่มนักวิจัยจากญี่ปุ่น ได้รับรางวัลอิกโนเบล สาขาชีววิทยา ประจำปีนี้ จากการค้นพบว่า การวาดภาพวัวเป็นลายม้าลาย ทำให้วัวดึงดูดแมลงดูดเลือดได้น้อยลง นับเป็นปีที่ 19 แล้ว ที่นักวิจัยญี่ปุ่นคว้ารางวัลอิกโนเบล
โทโมกิ โคจิมะ จากองค์การวิจัยการเกษตรและอาหารแห่งชาติ (National Agriculture and Food Research Organization) และนักวิจัยท่านอื่นๆ ได้ใช้สีน้ำทาลายขาวบนตัววัวดำ เพื่อเปรียบเทียบจำนวนแมลงที่ดึงดูดวัวดำกับวัวดำทั่วไป เพื่อให้แน่ใจว่ากลิ่นของสีทาตัวไม่ทำให้ประสิทธิภาพของการไล่แมลงลดลง พวกเขาจึงสังเกตวัวดำที่ถูกทาลายดำ
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า จำนวนแมลงดูดเลือดที่ดึงดูดวัวที่มีลายขาวนั้นน้อยกว่าวัวที่มีลายดำหรือไม่มีสีทาตัวประมาณครึ่งหนึ่ง
รายงานวิจัยเกี่ยวกับผลการวิจัยนี้ ได้รับการพิมพ์ในปี 2562 โดยกลุ่มวิจัยระบุว่า กลไกที่ลายทางนี้ใช้ขับไล่แมลงยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้
รายงานระบุอีกว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจของแมลงวันดูดเลือดต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ของสหรัฐอเมริกามีมูลค่ามากกว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี งานวิจัยของกลุ่มวิจัยนี้อาจช่วยแก้ไขปัญหาแมลงบางชนิดที่ดื้อต่อยาฆ่าแมลงได้