พบทารกอินเดียวัย 20 วัน ถูกฝังดินทั้งเป็น พลเมืองดีได้ยินเสียงร้องเร่งช่วย อาการสาหัส
บีบีซี รายงานว่า พบเด็กหญิงวัย 20 วัน ถูกฝั่งทั้งเป็น ในรัฐอุตตรประเทศ ทางตอนเหนือของอินเดีย โดยเธอถูกพบระหว่างที่คนเลี้ยงสัตว์กำลังพาแพะไปกินหญ้า ก่อนจะได้ยินเสียงร้องเบาๆ ดังมาจากใต้กองดิน เมื่อเข้าไปใกล้ๆ ก็เห็นมือเล็กๆ โผล่ออกมาจากดิน หลังจากนั้นจึงได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบ และตำรวจจึงรีบมาขุดเด็กทารกออกมา
อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ แต่กรณีการทิ้งเด็ก หรือ พยายามฆ่าเด็กหญิง มักถูกมองว่าเพราะอินเดียนิยมลูกชาย ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นสาเหตุของอัตราส่วนทางเพศที่ไม่สมดุล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเขตชาห์จาฮันปูร์ รัฐที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของอินเดีย ทารกกำลังรับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด ของวิทยาลัยแพทย์และโรงพยาบาลของรัฐ
ดร.ราเจช กุมาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เผยกับบีบีซีว่า ทารกถูกนำตัวมาเมื่อวันจันทร์ เด็กเปื้อนฝุ่น และหายใจไม่ออก เนื่องจากโคลนเข้าไปในปากและรูจมูก เธออยู่ในอาการวิกฤต ขาดออกซิเจน เธอถูกแมลงและสัตว์บางชนิดกัด หลังจาก 24 ชั่วโมง เราเห็นว่าอาการของเธอดีขึ้นเล็กน้อย แต่หลังจากนั้นก็แย่ลง และติดเชื้อ
“บาดแผลยังสดอยู่” หมอว่า โดยทีมแพทย์ กำลังพยายามควบคุมการติดเชื้อของเธอ
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นครั้งแรกที่ทารกเพศหญิงถูกทิ้งให้ตายในอินเดีย ในปี 2019 บีบีซีรายงานเกี่ยวกับทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนด ที่ถูกพบฝังทั้งเป็นในหม้อดิน หลังจากพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายสัปดาห์
อินเดียเป็นที่รู้กันว่ามีอัตราส่วนทางเพศที่แย่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ผู้หญิงต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติทางสังคมตลอดชีวิต และเด็กผู้หญิงถูกมองว่าเป็นภาระทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนยากจน