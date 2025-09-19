มะกัน ตีตก ข้อมติ UNSC ร้องหยุดยิงถาวรในกาซา-ปล่อยตัวประกัน
สหรัฐอเมริกา หนึ่งใน 5 ชาติสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ได้ใช้สิทธิวีโต้คัดค้านร่างข้อมติของยูเอ็นเอสซีที่ระบุเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันที โดยไร้เงื่อนและเป็นการถาวรในฉนวนกาซา พร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลยกเลิกมาตรการเข้มงวดใดๆ ทั้งปวงที่จำกัดการนำส่งความช่วยเหลือเข้าไปในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกปิดล้อมดังกล่าว
ร่างข้อมติดังกล่าวที่ร่างโดย 10 ชาติสมาชิกใน UNSC ที่มีสมาชิกทั้งสิ้น 15 ชาติ ซึ่งยังระบุเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่กลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆ จับตัวไว้โดยทันทีอย่างมีศักดิ์ศรีและไม่มีเงื่อนไข ได้รับเสียงโหวตสนับสนุน 14 เสียง แต่ถูกสหรัฐใช้สิทธิวีโต้ยับยั้ง ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 6 ใน UNSC ที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามที่ดำเนินมาเกือบ 2 ปี ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาส
“ความอดอยากหิวโหยได้รับการยืนยันแล้วในกาซา ไม่ใช่การคาดการณ์ ไม่ใช่การประกาศ แต่เป็นการยืนยันแล้ว” คริสตินา มาร์คัส ลาสเซน เอกอัครราชทูตเดนมาร์ก กล่าวต่อ UNSC ก่อนการลงคะแนนเสียงในร่างข้อมติดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 กันยายน และว่า ในขณะที่อิสราเอลได้ขยายปฏิบัติการทางทหารในกาซิตี้ ส่งผลให้ความทุกข์ยากของพลเรือนยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ผลที่ตามมาคือ สถานการณ์อันเลวร้าย ความล้มเหลวด้านมนุษยธรรมและมนุษยธรรมนี้เองที่ผลักดันให้เราต้องลงมือปฏิบัติในวันนี้
ทั้งนี้โดยปกติแล้วสหรัฐมักจะปกป้องอิสราเอล พันธมิตรสำคัญของตนในเวทียูเอ็น แต่เกิดการเคลื่อนไหวที่หาได้ยากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อสหรัฐสนับสนุนแถลงการณ์ของ UNSC ที่ประณามการโจมตีกาตาร์เมื่อเร็วๆ นี้ แม้ว่าถ้อยคำในแถลงการณ์จะไม่ได้ระบุว่าอิสราเอลเป็นผู้รับผิดชอบก็ตาม ซึ่งเป็นการสะท้อนความไม่พอใจของทรัมป์ที่มีต่อการโจมตีกาตาร์ดังกล่าวที่สั่งการโดยนายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล