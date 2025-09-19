‘ฮุน เซน’ คุยผบ.ทบ.บรูไน ปัญหาพิพาทชายแดนกัมพูชา-ไทย หวังติดตามใกล้ชิด-หนุนสองฝ่ายยึดสันติ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน สำนักข่าวเฟรชนิวส์รายงานว่า สมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภา ในฐานะรักษาการประมุขแห่งรัฐของกัมพูชา ได้สรุปสถานการณ์ปัญหาพิพาทชายแดนกัมพูชา-ไทยที่ยังดำเนินอยู่ให้กับพลตรีดาโต๊ะ ปาดูกา สรี ฮาจิ มูฮัมหมัด ฮัสไซมี บิน บอล ฮัสซัน ผู้บัญชาการกองทัพบกของบรูไน ได้รับทราบขณะเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อพบปะพูดคุยกันที่วุฒิสภากัมพูชา ในกรุงพนมเปญ เมื่อวันศุกร์(19 ก.ย.) จากการเปิดเผยของนายเจีย ธิริธ โฆษกของสมเด็จฯฮุน เซน ในการแถลงต่อสื่อมวลชน ซึ่งระบุเพิ่มเติมว่า สมเด็จฯฮุน เซน ยังได้เน้นย้ำถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาพิพาทชายแดนกัมพูชา-ไทย และแสดงความหวังว่าบรูไน ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดกลั้นและหาทางออกอย่างสันติ โดยเฉพาะการเคารพข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ สมเด็จฯฮุน เซน ยังขอบคุณบรูไนสำหรับการแสดงบทบาทในกรอบอาเซียน รวมถึงการส่งผู้สังเกตการณ์เพิ่มเติม เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนกัมพูชา-ไทย
ด้านพลตรีฮัสไซมีได้แสดงความขอบคุณสมเด็จฯฮุน เซน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้นำสารแสดงความปรารถนาดีจากสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน มาถึงสมเด็จฯ ฮุน เซน พร้อมเน้นย้ำถึงมิตรภาพอันใกล้ชิดและภราดรภาพระหว่างบรูไนและกัมพูชา