นาโตฮึ่ม! ส่งบินรบขึ้นสกัด เครื่องบินขับไล่ MiG-31 รัสเซีย 3 ลำ รุกน่านฟ้าเอสโตเนีย
เครื่องบินขับไล่ของอิตาลี ฟินแลนด์ และ สวีเดน พันธมิตรในองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ(นาโต) ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรทางทหาร ได้ขึ้นบินสกัดฝูงเครื่องบินขับไล่ MiG-31 ของรัสเซีย ที่รุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศเอสโตเนีย หนึ่งในสมาชิกนาโต นานราว 12 นาที ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์(19 ก.ย.) ส่งผลให้กระทรวงต่างประเทศเอสโตเนียแถลงประณามทันที พร้อมร้องขอใช้มาตรา 4 ในกฎบัตรนาโต เพื่อขอคำปรึกษาจากชาติสมาชิกนาโตเพื่อตอบโต้รัสเซียต่อการรุกล้ำน่านฟ้าดังกล่าว ซึ่งทำให้บรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างนาโตกับรัสเซียทวีความตึงเครียดยิ่งขึ้นอีกหลังจากรัสเซียเปิดฉากสงครามรุกรานยูเครนเมื่อกว่า 3 ปีก่อน
กระทรวงต่างประเทศของเอสโตเนียแถลงประณามการบุกรุกดังกล่าวของรัสเซียในทันที โดยระบุว่าเครื่องบินขับไล่ MiG-31 ของรัสเซีย 3 ลำ ได้บุกรุกเข้ามาในน่านฟ้าของเอสโตเนียเหนืออ่าวฟินแลนด์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเวลาทั้งสิ้น 12 นาที ซึ่ง มาร์กัส ซาคนา รัฐมนตรีต่างประเทศเอสโตเนีย ชี้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการยั่วยุอย่างชัดเจน พร้อมร้องขอให้สมาชิกนาโตแสดงความเป็นเอกภาพในการตอบโต้อย่างแข็งขัน
ขณะที่ คริสเทน มิคาล นายกรัฐมนตรีเอสโตเนีย กล่าวว่า รัฐบาลเอสโตเนียตัดสินใจขอใช้มาตรา 4 ของกฎบัตรนาโตเพื่อขอคำปรึกษาเร่งด่วนจากสมาชิกนาโตทั้ง 32 ชาติ ที่รวมถึงสหรัฐอเมริกา เพื่อตอบโต้ต่อการกระทำของรัสเซีย ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ภายในเพียงสัปดาห์เดียวที่ชาติสมาชิกนาโตได้ขอใช้มาตรา 4 แห่งกฎบัตรนาโต หลังจากโปแลนด์เพิ่งดำเนินการในลักษณะเดียวกันหลังจากโดรนของรัสเซียรุกเข้ามาในน่านฟ้าของโปแลนด์
ด้านโฆษกของนาโตแถลงว่าพันธมิตรนาโตได้ตอบสนองและเข้าสกัดฝูงบินขับไล่ MiG-31 ของรัสเซียที่รุกเข้ามาในน่านฟ้าของเอสโตเนีย และว่า การกระทำดังกล่าวเป็นอีกตัวอย่างของพฤติกรรมรัสเซียที่ไม่คิดไตร่ตรองและไม่คำนึงถึงขีดความสามารถในการตอบโต้ของนาโต
อย่างไรก็ดี กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ปฏิเสธการกล่าวหาดังกล่าวของเอสโตเนียและนาโต โดยอ้างว่าเครื่องบินขับไล่ของตนนั้นทำการบินตามกำหนดและปฏิบัติตามกฎระเบียบน่านฟ้าสากลอย่างเคร่งครัดโดยไม่ได้ละเมิดพรมแดนของชาติใด
ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เขาจะฟังรายงานสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง แต่กล่าวว่า “ผมไม่ชอบเลย ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ มันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ แต่ผมจะบอกพวกคุณภายหลัง”
เมื่อสัปดาห์ก่อน โปแลนด์และโรมาเนีย ซึ่งเป็นสมาชิกนาโตทั้งคู่ กล่าวอ้างว่าโดรนรัสเซียได้รุกล้ำน่านฟ้าของประเทศตน ส่งผลให้นาโตออกมาตอบโต้ด้วยการให้คำมั่นว่าจะส่งทรัพย์สินทางทหาร รวมถึงเครื่องบินรบไปประจำการทางตะวันออกของยุโรปเพื่อเสริมแนวป้องกัน