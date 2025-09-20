‘ทรัมป์’ ยกหูคุยปธน.สี เผยดีล TikTok คืบหน้า นัดถกต่อที่เกาหลีใต้ ปักกิ่ง ร้องไม่เลือกปฏิบัติกับบ.จีน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า เขาและประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน มีความคืบหน้าในข้อตกลงเกี่ยวกับ TikTok แอปป์วิดีโอสั้นยอดนิยมสัญชาติจีน ในระหว่างการโทรศัพท์พูดคุยหารือกันนานราว 2 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 19 กันยายน โดยผู้นำทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะพบปะกันโดยตรงอีกครั้งที่ประเทศเกาหลีใต้ นอกรอบการร่วมประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปก ที่จะมีขึ้นในปลายเดือนตุลาคมนี้ เพื่อหารือกันต่อเกี่ยวกับประเด็นการค้า ยาเสพติดผิดกฎหมายและสงครามของรัสเซียในยูเครน
รอยเตอร์รายงานว่าดูเหมือนผู้นำทั้งสองจะลดความตึงเครียดกันลงได้ในระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์กันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือนของผู้นำสองชาติมหาอำนาจ แต่ยังไม่เจนในทันทีว่าการพูดคุยกันครั้งนี้จะนำไปสู่ข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมตามที่หลายฝ่ายคาดหวังเกี่ยวกับอนาคตของแอปป์วิดีโอสั้นยอดนิยมดังกล่าวหรือไม่
“เขาได้อนุมัติข้อตกลงของ TikTok แล้ว” ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ เกี่ยวกับการพูดคุยกับประธานาธิบดีสี และว่า ยังคงต้องมีการลงนามในข้อตกลงอย่างเป็นทางการตามมา แต่ข้อตกลงดังกล่าวกำลังดำเนินไปด้วยดี
รอยเตอร์รายงานว่า การอนุมัติขั้นสุดท้ายของจีนเกี่ยวกับข้อตกลง TikTok ที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุความเห็นพ้องเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้ ถือเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ทรัมป์ต้องสะสางให้ได้เพื่อให้ TikTok สามารถเปิดให้บริการต่อไปได้ หลังจากสภาคองเกรสสหรัฐได้สั่งให้ปิดแอปป์นี้สำหรับผู้ใช้งานในสหรัฐภายในเดือนมกราคม 2025 หากไบต์แดนซ์ บริษัทแม่สัญชาติจีน ยังไม่ยอมขายกิจการ TikTok ในสหรัฐ เนื่องจากกล่าวอ้างเรื่องข้อห่วงกังวลด้านความมั่นคง ก่อนที่รัฐบาลทรัมป์จะสั่งขยายเส้นตายดังกล่าวออกไป
นอกจากนี้ทรัมป์ยังกล่าวว่ามีความเคลื่อนไหวเชิงบวกเกี่ยวกับการหารือในประเด็นการค้า ยาเฟนทานิล และ สงครามยูเครน ซึ่งทรัมป์กล่าวว่า เขาเชื่อว่าผู้นำจีนอยากเห็นสงครามนี้ยุติลง ทรัมป์เปิดเผยด้วยว่า เขาจะเดินทางเยือนประเทศจีนในต้นปี 2026 และประธานาธิบดีสีก็จะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นเช่นกัน
ขณะที่ในถ้อยแถลงของรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการหารือดังกล่าวของผู้นำจีนกับผู้นำสหรัฐระบุว่า ผู้นำทั้งสองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสถานะปัจุบันของความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ และประเด็นอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจร่วมกัน ซึ่งการสนทนาเป็นไปอย่างจริงจัง ในเชิงบวกและอย่างสร้างสรรค์
ประธานาธิบดีสีเน้นย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ โดยกล่าวว่า ทั้งสองประเทศมีศักยภาพเต็มที่ในการช่วยให้กันและกันประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและของโลก หากต้องการให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริง ทั้งสองฝ่ายต้องทำงานอย่างหนักและมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งความเคารพซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีการกล่าวถึงข้อตกลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ TikTok โดยระบุเพียงว่า “จุดยืนของจีนในประเด็น TikTok ชัดเจน รัฐบาลจีนเคารพความต้องการของบริษัทที่เกี่ยวข้อง” พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐไม่เลือกปฏิบัติกับบริษัทและนักลงทุนชาวจีนด้วย