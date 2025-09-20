สนามบินยุโรปป่วน เจอโจมตีไซเบอร์ระบบเช็กอิน เที่ยวบินดีเลย์-ยกเลิกอื้อ
เมื่อวันที่ 20 กันยายน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เกิดเหตุโจมตีทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้าไปยังผู้ให้บริการระบบเช็กอินและขึ้นเครื่อง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสนามบินใหญ่หลายแห่งในยุโรป รวมถึงสนามบินฮีทโธรว์ ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ สนามบินบรัสเซลส์ ในเบลเยียม และสนามบินเบอร์ลินในเยอรมนี ส่งผลให้เที่ยวบินจำนวนมากเกิดความล่าช้าและต้องยกเลิกเที่ยวบิน
สนามบินบรัสเซลส์ระบุว่า การโจมตีครั้งนี้ทำให้ระบบอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ต้องเปลี่ยนมาใช้วิธีเช็กอินและการขึ้นเครื่องด้วยระบบมือแทนทั้งหมด
“เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อกำหนดการบิน และทำให้เกิดความล่าช้าและต้องยกเลิกเที่ยวบิน” ผู้ดำเนินงานสนามบินบรัสเซลส์ระบุในแถลงการณ์ที่ประกาศบนบนเว็บไซต์ และว่า ทางผู้ให้บริการระบบกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติได้เร็วที่สุด
ด้านสนามบินฮีทโธรว์ประกาศเตือนถึงความล่าช้าที่เกิดจากปัญหาทางเทคนิคของผู้ให้บริการระบบจากภายนอกเช่นเดียวกัน โดยผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในช่วงวันเสาร์(20 ก.ย.)นี้ ได้รับคำแนะนำจากสนามบินที่ได้รับผลกระทบว่าให้ตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินก่อนออกเดินทางไปสนามบิน เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่เกิดกับผู้ให้บริการระบบที่ใช้งานในยุโรปหลายแห่ง
ส่วนสนามบินเบอร์ลินของเยอรมนีขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ว่า เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่เกิดกับผู้ให้บริการระบบที่ใช้งานในยุโรป ขณะนี้มีเวลารอที่จุดเช็กอินนานขึ้นและเรากำลังหาทางแก้ไขโดยเร็วที่สุด
อย่างไรก็ตาม สนามบินในนครแฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมนีระบุว่าทางสนามบินไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้