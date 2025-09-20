ฮ่องกงครึ่งหมื่นอพยพ เปิดทางจนท. เก็บกู้ระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังพบฝังไซต์ก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 20 กันยายน สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เมื่อคืนวันศุกร์(19 ก.ย.)ที่ผ่านมา ทางการฮ่องกงได้ทำการอพยพประชาชนหลายพันคนออกจากบ้านเรือนของตนเองในย่านควอร์รีเบย์ ซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัยและธุรกิจที่คึกคักทางฝั่งตะวันตกของเกาะฮ่องกง เพื่อเปิดทางให้ผู้เชี่ยวชาญทำการปลดชนวนระเบิดลูกใหญ่ที่ผลิตโดยสหรัฐซึ่งหลงเหลือมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังมีการพบระเบิดลูกนี้ที่ไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในย่านดังกล่าว
ตำรวจฮ่องกงเปิดเผยว่าเรายืนยันได้ว่าระเบิดลูกนี้ที่มีขนาดยาว 1.5 เมตร (เกือบ 5 ฟุต) น้ำหนักประมาณ 1,000 ปอนด์ (450 กก.) เป็นระเบิดที่ตกค้างมาจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงมากเป็นพิเศษในการเก็บกู้ระเบิดครั้งนี้ จึงขอให้ประชาชนในครัวเรือนราว 1,900 หลัง รวมประมาณ 6,000 คน อพยพออกจากพื้นที่โดยด่วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บกู้
ปฏิบัติการปลดชนวนและเก็บกู้ระเบิดลูกดังกล่าวเริ่มขึ้นในคืนวันศุกร์และสิ้นสุดลงในเวลาประมาณ 11.30 น.ของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่น โดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
ที่ผ่านมามีการพบระเบิดที่ตกค้างจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในฮ่องกงอยู่เป็นระยะ โดยในช่วงสงครามเกาะฮ่องกงถูกกองทัพญี่ปุ่นยึดครองและถูกใช้เป็นฐานทัพและศูนย์กลางการขนส่งของกองทัพญี่ปุ่น โดยกองทัพสหรัฐร่วมกับพันธมิตรได้โจมตีฮ่องกงทางอากาศเพื่อตัดทำลายเส้นทางลำเลียงและโครงสร้างพื้นฐานของญี่ปุ่นบนเกาะแห่งนี้