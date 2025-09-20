กัมพูชา นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว ลงพื้นที่พระวิหาร ติดตามสถานการณ์ หลังหยุดยิง
เฟรชนิวส์ สื่อกัมพูชารายงานว่า ในเช้าวันเสาร์(20 ก.ย.)นี้ กระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้อำนวยความสะดวกให้คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว(IOT) ซึ่งนำโดยมาเลเซีย ลงพื้นที่บริเวณประสาทพระวิหาร ในจังหวัดพระวิหาร เพื่อติดตามสังเกตการณ์ ตรวจสอบและรายงานสถานการณ์บริเวณชายแดนกัมพูชา-ไทยหลังจากทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิง
โดยภารกิจของคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวนี้เป็นผลมาจากประชุมสมัยพิเศษที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย และจากการประชุมสมัยพิเศษของคณะกรรมการชายแดนร่วมกัมพูชา-ไทย(จีบีซี)เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม หลังเกิดปัญหาพิพาทชายแดนระหว่างสองประเทศที่นำไปสู่การปะทะกัน