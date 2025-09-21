ทรัมป์สั่งเก็บค่าวีซ่า H-1B สำหรับแรงงานทักษะสูงรายใหม่ กว่า 3 ล้านบาท
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ได้ลงนามในคำสั่งคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน กำหนดค่าธรรมเนียมใหม่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 3.18 ล้านบาท สำหรับการยื่นขอวีซ่า H-1B ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับทำงานชั่วคราวที่ออกให้กับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางให้เข้าไปทำงานในสหรัฐ โดยจะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ 21 กันยายนนี้
ทำเนียบขาวระบุว่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า H-1B ใหม่นี้จะถูกเรียกเก็บต่อการยื่นขอเป็นรายบุคคล แต่จะไม่ถูกเรียกเก็บจากผู้ถือวีซ่าที่ถูกต้องตามกฎหมายในปัจจุบันที่เดินทางกลับเข้าประเทศ
คาโรไลน์ ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว โพสต์บน X เมื่อวันที่ 20 กันยายนว่า การเรียกเก็บดังกล่าวไม่ใช่ค่าธรรมเนียมรายปี แต่เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครั้งเดียวสำหรับการยื่นคำร้องเท่านั้น และจะไม่กระทบกับผู้ที่มีวีซ่า H-1B ที่อยู่ต่างประเทศในขณะนี้ โดยพวกเขาจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100,000 ดอลลาร์เพิ่มเติม สำหรับเดินทางกลับเข้ามาในสหรัฐ
นายฮาวเวิร์ด ลุตนิค รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐ กล่าวว่า ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกเก็บเป็นรายปี แต่ก็ยอมรับว่ารายละเอียดยังอยู่ระหว่างการพิจารณา พร้อมยืนยันว่า ผู้ถือวีซ่า H-1B สามารถเดินทางออกไปนอกสหรัฐและกลับเข้าประเทศได้ตามปกติ และค่าธรรมเนียมใหม่นี้จะถูกใช้เฉพาะผู้ที่ยื่นขอวีซ่า H-1B ใหม่เท่านั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถือวีซ่าอยู่แล้วปัจจุบันหรือผู้ที่ยื่นขอต่ออายุวีซ่า
ทำเนียบขาวระบุว่าค่าธรรมเนียมใหม่นี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อ สร้างความเป็นธรรมให้กับแรงงานอเมริกัน ที่ถูกแทนที่ด้วยแรงงานต่างชาติที่ได้รับค่าจ้างที่ต่ำกว่า
การประกาศคำสั่งผู้บริหารดังกล่าวได้สร้างความกังวลในหมู่พนักงานบริษัทใหญ่ทั่วสหรัฐ โดยมีรายงานว่าบางบริษัท อาทิ Microsoft, JPMorgan และ Amazon ได้แนะนำให้พนักงานที่ถือวีซ่า H-1B อยู่ หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกสหรัฐ ขณะที่บันทึกภายในของ Goldman Sachs ซึ่งรอยเตอร์ได้เห็นเมื่อวันเสาร์ ระบุให้พนักงานที่ถือวีซ่าประเภทดังกล่าว ระมัดระวังเรื่องการเดินทางระหว่างประเทศ
สมาคมอุตสาหกรรมไอทีของอินเดีย หรือ Nasscom ชี้ว่า คำสั่งผู้บริหารดังกล่าวอาจทำให้การดำเนินงานของบริษัทเทคโนโลยีอินเดียทั่วโลกได้รับผลกระทบ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้พึ่งพาการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีไปทำงานในสหรัฐ
ในเอกสารสรุปข้อเท็จจริงที่มีการเผยแพร่เมื่อวันเสาร์ ทำเนียบขาวระบุว่าจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียม 100,000 ดอลลาร์ ให้กับการยื่นขอ H-1B ในบางกรณีหากเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐ ทั้งยังบอกด้วยว่า สัดส่วนแรงงานด้านไอทีที่ถือวีซ่า H-1B เพิ่มขึ้นจาก 32% ในปี 2003 เป็นกว่า 65% ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดให้ กระทรวงแรงงานและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ออกแนวทางร่วมด้านการตรวจสอบ การบังคับใช้ กำกับดูแล และบทลงโทษ พร้อมทั้งสั่งให้รัฐมนตรีแรงงานเริ่มกระบวนการแก้ไขเกณฑ์ค่าจ้างขั้นต่ำของโครงการ H-1B เพื่อให้ความสำคัญกับแรงงาน H-1B ที่มีทักษะสูงและได้รับค่าตอบแทนสูง