สนามบินยุโรปป่วนยืดเยื้อถึงวันอาทิตย์ RTX รับ ซอฟต์แวร์สนามบินหยุดชะงัก
เหตุโจมตีทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของสายการบินในสนามบินหลายแห่งทั่วยุโรป ซึ่งรวมถึงสนามบินฮีทโธรว์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามบินที่มีผู้โดยสารหนาแน่นที่สุดของยุโรป ประสบกับการหยุดชะงักในวันเสารฺที่ 20 กันยายน ส่งผลยืดเยื้อจนถึงวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน
ความวุ่นวายดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ในโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งมุ่งเป้าไปที่รัฐบาลและบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลกระทบทั้งต่อภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่สาธารณสุข กลาโหม ไปจนถึงค้าปลีกและยานยนต์ โดยก่อนหน้านี้ไม่นาน สายพานการผลิตในโรงงานของ Jaguar Land Rover ผู้ผลิตรถยนต์หรู ก็ต้องประสบปัญหาหยุดชะงักเช่นเดียวกัน
ปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้เกี่ยวพันกับซอฟต์แวร์ MUSE ของบริษัท Collins Aerospace ซอฟต์แวร์ดังกล่าวถูกใช้งานโดยสายการบินหลายแห่งในสนามบินทั่วโลก
ขณะที่ RTX ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Collins Aerospace ยืนยันว่า มีการหยุดชะงักจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ ในซอฟต์แวร์บางสนามบิน แต่ไม่ได้มีการระบุชื่อสนามบินที่ได้รับผลกระทบ
สนามบิน ฮีทโธรว์ ระบุว่าตนเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกับ สนามบินบรัสเซลส์ สนามบินเบอร์ลิน ที่ออกมาระบุแยกต่างหาก สนามบินดับลิน และสนามบินคอร์ก ซึ่งเป็นสนามบินใหญ่อันดับสองของไอร์แลนด์
RTX ระบุในแถลงการณ์ว่า ผลกระทบจำกัดอยู่เพียงการเช็กอินผู้โดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการโหลดสัมภาระเท่านั้น ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการดำเนินการเช็กอินแบบปกติ พร้อมย้ำว่าบริษัทกำลังเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีไซเบอร์ครั้งนี้
ก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ติดตามกรณีการแฮ็กหลายแห่งเคยรายงานว่า Collins Aerospace เคยถูกแฮ็กและเรียกค่าไถ่โดยกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ในปี 2023 แต่บริษัทไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น หรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมา
ด้านโฆษกคณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) ระบุว่า ขณะนี้ ยังไม่มีสัญญาณว่าการโจมตีจะขยายวงกว้างหรือรุนแรง และต้นตอของเหตุการณ์ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
โดยทั่วไปการหยุดชะงักในลักษณะนี้มักเกิดจาก การโจมตีเรียกค่าไถ่ หรือ ransomware ที่อาชญากรไซเบอร์ทำการล็อกระบบเครือข่ายของบริษัท เพื่อเรียกเงินในการปลดล็อก หรืออาจเป็นการก่อวินาศกรรมทางดิจิทัลโดยเจตนา