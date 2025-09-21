ฮุน เซน ซัดไทย แพร่ข่าวปลอม อ้างกัมพูชารับเส้นเขตแดนเปรยจัน
เมื่อวันที่ 21 กันยายน เฟซบุ๊กของสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา เผยแพร่แถลงการณ์ของสำนักเลขาธิการกิจการพรมแดนกัมพูชา ประณามไทยเผยแพร่ข่าวปลอม อ้างกัมพูชายอมรับเส้นเขตแดนเปรยจัน โดยมีการเผยแพร่รายละเอียดของแถลงการณ์ดังกล่าว ความว่า
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักเลขาธิการกิจการพรมแดน (SSBA) พบข้อมูลที่ถูกเผยแพร่บนเพจเฟซบุ๊กชื่อ “Royal Thai Army: Update” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2025 ซึ่งโพสต์ภาพแผนผังที่แสดงภูมิประเทศและตำแหน่งที่แน่นอนของหลักเขตแดน
เอกสารเหล่านี้เป็น ภาคผนวก (annexes) ของรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2017 และ 28 ธันวาคม 2016 จัดทำโดยคณะสำรวจร่วมกัมพูชา-ไทย เพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอนของ หลักเขตแดนหมายเลข 42 และ 43 ในพื้นที่เปรยจัน
โพสต์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความสับสน โดยระบุว่า นายเลย์ เซียนกลี ผู้นำของ SSBA ได้ลงนามและยอมรับเส้นเขตแดนในพื้นที่เปรยจันระหว่างหลักเขตแดนหมายเลข 42 และ 43 อย่างเป็นทางการ
ขณะที่เฟรชนิวส์ สื่อของกัมพูชารายงานว่า ได้รับแถลงการณ์จาก SSBA ที่ปฏิเสธเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กันยายน ว่า SSBA ขอปฏิเสธอย่างเป็นทางการ และปฏิเสธต่อข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่เป็นมืออาชีพ และมีเจตนาร้ายนี้โดยสิ้นเชิง เนื่องจากมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงและนำเอกสารไปใช้ในทางที่ผิด โดยมีเจตนาชัดเจนในการทำให้ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิดความเข้าใจผิด
เพื่อให้ข้อมูลที่เท็จจริงแก่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ SSBA ขอชี้แจงประเด็นดังต่อไปนี้
- เอกสารที่เผยแพร่ในเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวเป็นเพียง แผนผังภาคสนามที่แสดงภูมิประเทศและตำแหน่งที่แน่นอนของหลักเขตแดน ซึ่งเป็นภาคผนวกของรายงานผลการตรวจสอบ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2017 และ 28 ธันวาคม 2016 จัดทำโดยคณะสำรวจร่วมกัมพูชา-ไทย เกี่ยวกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสภาพและตำแหน่งของหลักเขตแดนหมายเลข 42 และ 43 ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศส เอกสารเหล่านี้ไม่ใช่แผนที่หรือเอกสารทางการที่ใช้กำหนดเส้นเขตแดน
- ผู้ดูแลเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวได้นำข้อมูลจากแผนผังภาคสนามไปใช้ สร้างเส้นเขตแดนปลอมบนภาพถ่ายดาวเทียม โดยมีเจตนาหลอกลวงสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศให้เชื่อว่า เส้นเขตแดนที่ถูกสร้างขึ้นดังกล่าวเป็นเส้นแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการที่ได้รับการยอมรับโดยคณะสำรวจร่วมกัมพูชา-ไทย
- พื้นที่เปรยจัน ที่อยู่ระหว่างหลักเขตแดนหมายเลข 42 และ 43 เป็นพื้นที่ที่ ทั้งสองฝ่าย (กัมพูชา-ไทย) ยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการปักปันเส้นเขตแดนบนพื้นดิน ซึ่งเรื่องนี้ต้องได้รับการแก้ไขโดย คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกัมพูชา-ไทย (Joint Boundary Commission: JBC) เท่านั้น ไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนี้
SSBA ขอปฏิเสธและประณามข้อมูลเท็จและการสร้างเรื่องปลอม ที่เผยแพร่โดยเพจเฟซบุ๊กชื่อ “Royal Thai Army: Update” และเรียกร้องให้สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ อย่าเชื่อหรือเผยแพร่ข่าวปลอมดังกล่าว
นอกจากนี้ SSBA ยังสนับสนุนให้มีการเผยแพร่และกระจายแถลงการณ์อย่างเป็นทางการฉบับนี้ในวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพื่อยืนยันความจริงในประเด็นดังกล่าว