หนุ่มบุกยิงดาวติ๊กต็อกสาววัย 17 ดับคาบ้าน ในปากีสถาน หลังไม่รับเป็นเพื่อน อึ้งความเห็นชาวเน็ต

ศาลตั้งข้อหา หนุ่มอายุ 22 บุกยิงดาว TikTok สาววัย 17 ปี ถึงในบ้าน หลังไม่ยอมรับเพื่อน ขณะที่เจ้าตัวปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด อึ้งความเห็นชาวเน็ตปากีสถาน เผย ผู้ก่อเหตุทำเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานความคืบหน้ากรณี ซานา ยูซาฟ ติ๊กต็อกเกอร์สาววัย 17 ปี ที่มีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน ถูกคนร้ายบุกยิงถึงในบ้านจนเสียชีวิต
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจปากีสถานตามจับกุมคนร้ายได้คือ อุมาร์ ฮายัต อายุ 22 ปี
ขณะที่มูลเหตุในการฆาตกรรมครั้งนี้ ไซเยด นาซีร์ ตำรวจสืบสวนกรุงอิสลามาบัด เปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุพยายามติดต่อกับซานาหลายครั้ง โดยเขาอ้างว่าต้องการเป็นเพื่อนกับซานา แต่กลับถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่า
จนวันเกิดเหตุ อุมาร์ พยายามมาพบซานาที่บ้าน โดยได้เฝ้ารออยู่หลายชั่วโมงจนตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านแล้วยิงซานา 2 นัด แม้เธอจะถูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่อาจยื้อชีวิตไว้ได้
ล่าสุด วันที่ 20 กันยายน ศาลแขวงอิสลามาบัดได้ตั้งข้อหากับอุมาร์ ขณะที่เจ้าตัวปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยระบุว่า เรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีมูลความจริงและเป็นเท็จทั้งหมด
ทั้งนี้ ทั่วประเทศได้ออกมาประณามการสังหาร ซานา ยูซาฟ และได้จุดประกายให้คนพูดถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้หญิงขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากมีบางคนได้ออกมาโทษว่าเป็นความผิดของเหยื่อเอง
อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นบางส่วนในโซเชียลมีเดียปากีสถาน ที่แชร์ข่าวการฆาตกรรมซานา กลับมองว่าสิ่งที่ผู้ก่อเหตุทำเป็นเรื่องที่ถูกต้อง โดยให้เหตุผลว่า ผู้หญิงควรประพฤติตนให้เหมาะสมกับสังคมปากีสถาน