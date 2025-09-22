ผู้นำคิม ไม่ปิดประตูคุยสหรัฐ หากเลิกบีบโสมแดงวางอาวุธนิวเคลียร์
สำนักข่าวเอพีและรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะปฏิเสธการพูดคุยกับสหรัฐอเมริกา หากสหรัฐยอมเลิกยืนกรานให้เกาหลีเหนือต้องวางอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อแลกกับการยกเลิกคว่ำบาตร
ผู้นำคิมกล่าวต่อรัฐสภาในกรุงเปียงยางว่า เกาหลีเหนือจะไม่กลับไปพูดคุยกับเกาหลีใต้อีก หลังได้ยกเลิกความร่วมมือกับเกาหลีใต้ทั้งหมดหลังการประชุมสุดยอดระหว่างคิมและประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐล้มเหลวลงในปี 2019 เนื่องจากมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ และในช่วงที่ผ่านมา คาบสมุทรเกาหลีมีความตึงเครียดมากขึ้นด้วยจากการที่เกาหลีเหนือเร่งการพัฒนาอาวุธ
ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าผู้นำคิมมองว่าอาวุธนิวเคลียร์คือการรับประกันความอยู่รอดของตระกูลคิมในการปกครองเกาหลีเหนือ ซึ่งผู้นำคิมจะไม่มีวันยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ของตัวเอง ผู้นำคิมกล่าวว่า ตอนนี้โลกรู้เป็นอย่างดีแล้วว่าสหรัฐอเมริกาจะทำอย่างไรต่อไปหลังบีบให้ประเทศอื่นยอมวางอาวุธนิวเลียร์และอาวุธอื่นๆ เกาหลีเหนือจะไม่ยอมวางอาวุธนิวเคลียร์ จะไม่มีการเจรจาใดๆ ถึงการยอมวางอาวุธเพื่อแลกกับการเลิกคว่ำบาตรไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือตอนไหน อย่างไรก็ตาม ผู้นำคิมยังมีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับทรัมป์จากการหารือกันครั้งแรก
ในช่วงที่ผ่านมา ประธานาธิบดีอี แจมยองของเกาหลีใต้พยายามผลักดันให้เกาหลีเหนือยอมกลับมาพูดคุยกับเกาหลีใต้อีกครั้ง โดยอีจะเดินทางไปประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก ซึ่งคาดว่าจะขึ้นกล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีด้วย ส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐคาดว่าจะเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค ที่เมืองคยองจู ประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงปลายเดือนตุลาคมท่ามกลางการคาดการณ์ของสื่อว่าทรัมป์กำลังผลักดันให้มีการพบกับผู้นำคิมที่บริเวณชายแดนเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ คล้ายกับการพบกันเมื่อปี 2019