4 ชาติต.ต.รับรองรัฐปาเลสไตน์ เนทันยาฮูกร้าว ไม่มีวันได้เกิด
สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย และโปรตุเกส เป็น 4 ชาติตะวันตกที่ประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์เมื่อวันที่ 21 กันยายน ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดจากความไม่พอใจต่อสงครามในฉนวนกาซา และมุ่งหวังที่จะฟื้นฟูแนวทางแก้ปัญหาแบบสองรัฐ ซึ่งทำให้อิสราเอลตอบโต้กลับอย่างรุนแรง
การตัดสินใจของ 4 ชาติตะวันตกซึ่งเดิมทีเป็นพันธมิตรกับอิสราเอล ได้ทำให้พวกเขาเข้าร่วมกับอีกกว่า 140 ประเทศทั่วโลก ที่สนับสนุนความปรารถนาของชาวปาเลสไตน์ ที่ต้องการจะสร้างมาตุภูมิที่เป็นอิสระจากดินแดนที่ถูกยึดครอง
การตัดสินใจของสหราชอาณาจักร มีความหมายเชิงสัญลักษณ์อย่างยิ่ง เนื่องจากสหราชอาณาจักรมีบทบาทสำคัญในสถาปนารัฐอิสราเอลให้เป็นประเทศในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
“วันนี้ เพื่อรื้อฟื้นความหวังแห่งสันติภาพสำหรับชาวปาเลสไตน์และชาวอิสราเอล และเพื่อทางออกร่วมกันภายใต้แนวทางสองรัฐ สหราชอาณาจักรจึงประกาศให้การรบรองรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการ” นายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ ของสหราชอาณาจักร กล่าว
สตาร์เมอร์กล่าวด้วยว่า วิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ในฉนวนกาซากำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลอิสราเอลยังคงทิ้งระเบิดอย่างไม่หยุดยั้งและยังเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ การโจมตีและรุกคืบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ความอดอยากและการทำลายล้างที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะยอมรับได้อย่างสิ้นเชิง
นายมาร์ก คาร์นีย์ นายกรัฐมนตรีแคนาดา ระบุว่า การตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นพลังให้กับผู้ที่แสวงหาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการยุติกลุ่มฮามาส เพราะนี่ไม่ใช่การให้ความชอบธรรมกับการก่อการร้าย และไม่ใช่การให้รางวัลหรือผลตอบแทบใดๆ กับการก่อการร้าย
ด้าน นายเปาลู รังเจล รัฐมนตรีต่างประเทศโปรตุเกส กล่าวว่า การรับรองรัฐปาเลสไตน์เป็นแนวทางพื้นฐานของนโยบายต่างประเทศโปรตุเกส ซึ่งสนับสนุนแนวทางสองรัฐว่าเป็นเส้นทางเดียวที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยุติธรรมและยั่งยืน พร้อมย้ำถึงความเร่งด่วนของการหยุดยิง
ขณะที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของอิสราเอล ยังไม่ได้แสดงความเห็นใดในทันทีต่อการตัดสินใจของชาติพันธมิตร 3 ประเทศในการรับรองรัฐปาเลสไตน์ แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เคยแสดงท่าทีชัดเจนมาก่อนหน้านี้ว่าเขาคัดค้านการเคลื่อนไหวดังกล่าว
ทั้งนี้ มีรายงานว่าประเทศอื่นๆ รวมถึงฝรั่งเศส คาดว่าจะประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์ในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกัน ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ประณามความเคลื่อนไหวดังกล่าว โดยกล่าวว่า “ผมมีข้อความที่ชัดเจนถึงบรรดาผู้นำที่รับรองรัฐปาเลสไตน์หลังจากการสังหารหมู่ที่โหดร้ายเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมว่า พวกคุณกำลังให้รางวัลใหญ่กับการก่อการร้าย และผมมีอีกข้อความสำหรับพวกคุณคือ มันจะไม่เกิดขึ้น รัฐปาเลสไตน์จะไม่มีวันถูกก่อตั้งทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน”
ขณะที่ อิตามาร์ เบน-กวิร์ รัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอล กล่าวว่า เขาจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีประกาศอธิปไตยเหนือเขตเวสต์แบงก์ ที่เป็นดินแดนปาเลสไตน์ที่อิสราเอลยึดครองอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งโดยพฤตินัยแล้ว การดำเนินการดังกล่าวจะถือเป็นการผนวกดินแดนที่ถูกยึดครองในสงครามปี 1967 เข้าเป็นของอิสราเอล
ฮามาสแสดงความยินดีต่อการรับรองรัฐปาเลสไตน์ของทั้ง 4 ประเทศ พร้อมย้ำว่าต้องมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นควบคู่กันไป เพื่อยุติสงครามในฉนวนกาซาและป้องกันไม่ให้อิสราเอลผนวกเวสต์แบงก์
ประธานาธิบดีมาห์มูด อับบาส ของปาเลสไตน์ กล่าวว่า การยอมรับรัฐปาเลสไตน์ดังกล่าว จะช่วยปูทางให้รัฐปาเลสไตน์อยู่เคียงข้างรัฐอิสราเอลอย่างมั่นคง สันติ และมีความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี
ทั้งนี้ สตาร์เมอร์ได้ส่งจดหมายถึงอับบาสเพื่อยืนยันการตัดสินใจของสหราชอาณาจักร โดยระบุว่า ลอนดอนได้สนับสนุนการตั้งมาตุภูมิของชาวยิวในปี 1917 ขณะเดียวกันเราก็ขอให้คำมั่นว่าจะปกป้องสิทธิของชุมชนที่ไม่ใช่ชาวยิวด้วยเช่นกัน
รัฐบาลชาติตะวันตกเผชิญแรงกดดันจากทั้งสมาชิกพรรคการเมืองและประชาชน ที่ไม่พอใจต่อจำนวนผู้เสียชีวิตในกาซาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ภาพของเด็กๆ ที่อดอยาก และการที่รัฐต่างๆ ไม่สามารถควบคุมอิสราเอลได้ ทั้งยังคงขายอาวุธให้อิสราเอลอยู่