นานสุดครั้งปวศ.! ฮ่องกง เล็งปิดสนามบินนานาชาติ 36 ชม. รับมือพายุรากาซาจ่อถล่ม
เมื่อวันที่ 22 กันยายน สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานอ้างแหล่งข่าวเปิดเผยว่า สนามบินนานาชาติฮ่องกงกำลังพิจารณาปิดทำการโดยระงับเที่ยวบินโดยสารทั้งหมดเป็นเวลา 36 ชั่วโมง ซึ่งจะถือเป็นการปิดทำการนานที่สุดครั้งประวัติศาสตร์เมื่อเร็วๆ นี้ของการท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ส่วนหนึ่งของการเตรียมรับมือพายุรากาซา หนึ่งในพายุกำลังรุนแรงที่สุดลูกหนึ่งในรอบหลายปีที่จะเคลื่อนตัวพัดถล่ม โดยคาดว่าพายุลูกนี้จะพัดขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งของจีนในวันที่ 24 กันยายน
แหล่งข่าวเผยว่าเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานและการบินมีแผนที่จะระงับเที่ยวบินทั้งหมดตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันที่ 23 กันยายนตามเวลาท้องถิ่น จนถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 25 กันยายน เนื่องจากพายุรากาซากำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ คาดว่าการประกาศอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันจันทร์นี้(22 ก.ย.)
ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยาฮ่องกงมีแผนยกระดับคำเตือนการป้องกันไว้ก่อนสำหรับเหตุวาตภัยในราวเที่ยงวันของวันนี้
ทั้งนี้พายุรากาซา เป็นภาษาตากาล็อกของฟิลิปปินส์แปลว่า “เคลื่อนที่เร็ว” ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นแล้ว โดยมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางพายุสูงถึง 230 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับ 4 ตามข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยาฮ่องกง
ในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ พายุรากาซา เคลื่อนตัวอยู่บริเวณช่องแคบลูซอน ห่างจากฮ่องกงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 1,100 กิโลเมตร โดยรัฐบาลฟิลิปปินส์เองก็ได้เตรียมการรับมือเช่นเดียวกันด้วยการให้หน่วยงานรัฐบาลหยุดงานและปิดการเรียนการสอนในเขตมหานครมะนิลาและอีกเกือบ 30 จังหวัดทั่วประเทศในวันที่ 22 กันยายนนี้ เนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกหนัก
ขณะที่โดยเฉลี่ยแล้ว ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงรองรับเที่ยวบินในแต่ละวันประมาณ 1,100 เที่ยวบินและผู้โดยสารราว 190,000 คน โดยให้บริการผู้โดยสาร 58 ล้านคนในช่วง 12 เดือนจนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
จากการปิดทำการข้างต้นทำให้สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิกของฮ่องกง ซึ่งมีสัดส่วนเที่ยวบินเข้าและออกจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงถึง 45% กำลังเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง โดยทางสายการบินได้ประกาศบนเว็บไซต์ว่าบริษัทจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตั๋ว เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ง่ายขึ้น ส่วนสายการบินท้องถิ่นอื่นๆ ได้ประกาศจะยกเว้นค่าปรับสำหรับการเดินทางระหว่างวันที่ 23-25 กันยายนเช่นกัน
แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า ขณะนี้สายการบินต่างกำลังวางแผนปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบินระยะไกลเพื่อบรรเทาปัญหาการหยุดชะงัก ขณะที่เที่ยวบินระยะสั้นที่ออกเดินทางในวันที่ 23 กันยายนอาจไม่กลับมาให้บริการในทันที นอกจากนี้เครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานจะบินออกจากฮ่องกงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากเศษซากต่างๆ โดยแหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับเที่ยวบินขนส่งสินค้าส่วนหนึ่งอาจกลับมาให้บริการได้อีกครั้งในช่วงคืนวันที่ 24 กันยายน แม้ว่าจะยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ฮ่องกงเคยเผชิญกับซูเปอร์ไต้ฝุ่นรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนปี 2023 เมื่อพายุเซาลา หนึ่งในพายุรุนแรงที่สุดลูกหนึ่งที่พัดถล่มฮ่องกง ได้ทำให้เที่ยวบินต่างๆ ของสายการบินทั้งหมดได้รับผลกระทบนานราว 20 ชั่วโมง และในเดือนกรกฎาคมปี 2025 พายุวิภาได้ทำให้สนามบินส่วนใหญ่ปิดให้บริการเป็นเวลานาน 13 ชั่วโมง