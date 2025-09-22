‘ทรัมป์’ เปิดชื่อนักลงทุน ร่วมวงดีลซื้อ TikTok ในสหรัฐ ‘เมอร์ด็อก’ เจ้าพ่อกลุ่มสื่อ Oracle-Dell บิ๊กเทค
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยในระหว่างให้สัมภาษณ์ในรายการ The Sunday Briefing ทางสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์ เมื่อวันที่ 21 กันยายนว่า ลอคแลน เมอร์ด็อก มหาเศรษฐีนักธุรกิจซึ่งเป็นลูกชายของ รูเพิร์ต เมอร์ด็อก มหาเศรษฐีเจ้าพ่อกลุ่มสื่อชาวออสเตรเลีย-อเมริกัน นายแลร์รี เอลลิสัน นักธุรกิจผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Oracle และ ไมเคิล เดลล์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(ซีอีโอ) ของ Dell Technologies บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ จะเป็นนักลงทุนที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อตกลงเสนอซื้อกิจการ TikTok แอปป์วิดีโอสั้นยอดนิยมสัญชาติจีนที่ดำเนินงานอยู่ในประเทศสหรัฐ จากบริษัทไบต์แดนซ์ของจีน
โดยทรัมป์ยังกล่าวชื่นชมกลุ่มนักลงทุนดังกล่าวว่าเป็น อเมริกันผู้รักชาติ ซึ่งพวกเขาจะทำงานได้ดี พร้อมให้เครดิต TikTokว่าช่วยสร้างฐานเสียงสนับสนุนให้เขาในหมู่โหวตเตอร์หนุ่มสาวในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2024
การเปิดเผยดังกล่าวมีขึ้นหลังจากวันก่อนหน้าทรัมป์เปิดเผยหลังการพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนว่า สหรัฐและจีนมีความคืบหน้าในข้อตกลงเกี่ยวกับ TikTok หลังจากสภาคองเกรสสหรัฐได้สั่งให้ปิดแอปป์นี้สำหรับผู้ใช้งานในสหรัฐที่มีอยู่ราว 170 ล้านคนภายในเดือนมกราคมปีนี้ หากไบต์แดนซ์ยังไม่ยอมขายกิจการ TikTok ในสหรัฐ เนื่องจากวอชิงตันมีความห่วงกังวลด้านความมั่นคง ก่อนที่รัฐบาลทรัมป์จะขยายเส้นตายการปิดแอปป์ดังกล่าวออกไป
ภายใต้ข้อตกลงที่คาดไว้จะกำหนดให้สินทรัพย์ของ TikTok ในสหรัฐส่วนใหญ่ ถือครองโดยนักลงทุนชาวอเมริกันและดำเนินงานในสหรัฐโดยคณะกรรมการบริหารที่มีคุณสมบัติด้านความมั่นคงแห่งชาติและความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยผู้ถือหุ้นของไบแดนซ์ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึง Susquehanna International Group, General Atlantic, and KKR KKR.N. ByteDance จะถือหุ้นต่ำกว่า 20% ของการควบคุมการดำเนินงานร่วม TikTok ในสหรัฐ
นักลงทุนที่ถูกระบุถึงดังกล่าวจะทำให้พันธมิตรของทรัมป์ในองค์กรธุรกิจของอเมริกามีอิทธิพลเหนือโซเชียลมีเดียยอดนิยมแห่งนี้และจะช่วยกำหนดทิศทางการถกเถียงในที่สาธารณะเกี่ยวกับการเมืองและวัฒนธรรม
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า การลงทุนใดๆ ใน TikTok สหรัฐของเมอร์ด็อกที่เป็นเจ้าของสื่อหัวอนุรักษ์นิยม จะผ่าน Fox Corp. โดยเมอร์ด็อกจะไม่ได้ลงทุนเองในนามปัจเจก รวมถึง News Corp ของเมอร์ด็อก ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของหนังสือพิมพ์เดอะ วอลล์สตรีทเจอร์นัล และ เดอะ นิวยอร์กโพสต์เองด้วย
ทั้งรูเพิร์ต และ ลอคแลน พ่อลูกเมอร์ด็อก ต่างเป็นที่รับรู้ว่ามีแนวคิดอนุรักษ์นิยมและกลุ่มสื่อในมือของพ่อลูกคู่นี้ล้วนดึงดูดผู้อ่านผู้ชมฝ่ายขวา แต่ก็มีบางโอกาสที่กลุ่มสื่อของเมอร์ด็อกต้องเผชิญหน้ากับทรัมป์ โดยทรัมป์ได้ยื่นฟ้องเดอะ วอลล์สตรีท เจอร์นัล และ รูเพิร์ต เมอร์ด็ อกในข้อหาหมิ่นประมาทจากรายงานข่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าทรัมป์เซ็นการ์ดอวยพรวันเกิดให้กับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน อดีตเศรษฐนักการเงินฉาวที่ถูกจับกุมดำเนินคดีข้อหาค้ามนุษย์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลง