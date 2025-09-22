ต่างประเทศ

ชาวฟิลิปปินส์ หลายหมื่นคน ประท้วงต้านทุจริตโครงการน้ำท่วม แคทริโอนา มิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมเดินขบวน

ชาวฟิลิปปินส์ หลายหมื่นคน ประท้วงต้านทุจริตโครงการน้ำท่วม แคทริโอนา มิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมเดินขบวน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน เอพี รายงานว่า ตำรวจฟิลิปปินส์จับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวน 49 คน ฐานขว้างปาก้อนหิน ขวด และ ระเบิดเพลิงใส่เจ้าหน้าที่ ทั้งปิดกั้นถนน สะพาน ที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแน่นหนา มุ่งหน้าสู่ทำเนียบประธานาธิบดี เมื่อวันอาทิตย์ ขณะที่มีการชุมนุมต่อต้านการทุจริตอย่างสันติในเมืองหลวง

ผู้ชุมนุมประท้วง 33,000 คน ได้รวมตัวกันที่สวนสาธารณะประวัติศาตร์ และ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในกรุงมะนิลา พวกเขาแสดงความไม่พอใจต่อเรื่องการทุจริตอันเกี่ยวข้องกับ สมาชิกสภานิติบัญญัติ เจ้าหน้าที่ และเจ้าของบริษัท ที่ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนจำนวนมหาศาลจากโครงการควบคุมน้ำท่วมในประเทศ ซึ่งกำลังเผชิญกับพายุ

กลุ่มคนได้ประท้วงต่อเนื่องนานหลายชั่วโมง โดยต่างถือกระบอง บางคนโบกธงชาติฟิลิปปินส์ และติดโปสเตอร์กระดาษแข็ง ที่มีข้อความต่อต้านการทุจริต ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมะนิลาได้รับบาดเจ็บประมาณ 70 คน ตามรายงานของตำรวจมะนิลา โรงเรียนต่างๆ ก็ปิด เนื่องจากความรุนแรง

(AP Photo/Aaron Favila)

ตำรวจ เปิดเผยว่า พวกเขายิงแก๊สน้ำตาพยายามสลายเหตุชุมนุม ที่ได้พ่นกราฟิตี้บนกำแพง ล้มเสาเหล็ก ทุบกระจก และ บุกค้นล็อบบี้โรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนสายหลัก ก่อนจะสลายตัว

อย่างไรก็ตาม หลายชั่วโมงหลังเกิดเหตุ ตำรวจยังไม่สามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้ ซึ่งบางคนถือธงดำที่มีรูปหัวกะโหลกและกะดูกไขว้ของการ์ตูนดังวันพีช นอกจากนี้ยังไม่แน่ชัดว่าพวกเขาได้เข้าร่วมการประท้วงอย่างสันติก่อนหน้านี้หรือไม่ ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังสำนักงานประธานาธิบดี ที่ไม่มีรายงานว่า ประธานาธิบดี มาร์กอบ จูเนียร์ อยู่ในทำเนียบประธานาธิบดีหรือไม่

ADVERTISMENT

อัลเทีย ทรินิแดด นักเคลื่อนไหว กล่าวกับเอพีว่า ฉันรู้สึกแย่ที่ต้องดิ้นรนอยู่ในความยากจน สูญเสียบ้าน ชีวิต และอนาคตของเราไป พวกเขาโกยเงินมหาศาลจากภาษีของเรา ที่จ่ายไปสำหรับรถยนต์หรู ทริปต่างประเทศ และธุรกิจที่ใหญ่กว่า

พระคาร์ดินัล ปาโบล เวอร์จิลิโอ เดวิด หัวหน้าสภาสังฆราชคาทอลิกแห่งฟิลิปปินส์ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ประชาชนออกมาชุมนุมกันอย่างสันติและเรียกร้องความรับผิดชอบ และกล่าวว่า จุดประสงค์ของเราไม่ใช่การทำลายเสถียรภาพ แต่เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยของเรา

มาร์กอส ตั้งกรรมการอิสระขึ้นมาเพื่อสอบสวนความผิดปกติในโครงการควบคุมน้ำท่วมหลายโครงการจากทั้งหมด 9,855 โครงการ มูลค่ากว่า 545,000 ล้านเปโซ ซึ่งควรดำเนินการนับแต่เขารับตำแหน่งเมื่อกลางปี 2565 เขากล่าวว่าคอร์รัปชันครั้งนี้ร้ายแรง และ ยอมรับการลาออกของรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการ

ความไม่พอใจของสาธารณชน ปะทุขึ้นเมื่อคู่สามีภรรยาผู้มั่งคั่ง ซึ่งบริหารบริษัทก่อสร้างหลายแห่งที่ได้รับสัญญาโครงการควบคุมน้ำท่วมมูลค่ามหาศาล ได้นำรถยนต์หรูจากยุโรปและอเมริกาหลายสิบคันที่พวกเขาเป็นเจ้าของมาแสดงในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อ รถยนต์คันดังกล่าวรวมถึงรถยนต์หรูสัญชาติอังกฤษราคา 42 ล้านเปโซ ซึ่งพวกเขาอ้างว่าซื้อเพราะมีร่มแถมมาให้

(AP Photo/Aaron Favila)

การประท้วงครั้งนี้ ยังมีเหล่าคนดังเข้าร่วมประท้วงจำนวนมาก อาทิ แคทริโอนา เกรย์ มิสยูนิเวิร์ส 2018 ที่ปรากฏตัวด้วยชุดสีชมพู เดินถือธงชาติประท้วงต่อต้านการทุจริต ร่วมเดินขบวน Trillion Peso March ที่ EDSA แคทริโอนารับธงชาติฟิลิปปินส์ที่มอบให้ระหว่างทางไปร่วมการประท้วง

แคทริโอนา ยังได้โพสต์ข้อความว่า เรายืนหยัดร่วมกันเพื่อชาติของเรา เราจ่ายภาษี และในฐานะพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ เคารพกฎหมาย และจ่ายภาษี เราสมควรได้รับรู้ (และได้เห็น) ว่าภาษีของเรากำลังไปสู่การพัฒนาประเทศเรา

เราจะไม่พอใจกับละคร หรือคำสัญญาลมๆแล้วๆ ที่มีแต่การแสดงเท่านั้น ทุกสายตาของเราจับจ้องไปที่ผู้นำของเรา คุณจะจัดการกับจุดยืนของคุณอย่างไร เราจะเฝ้าดูและเรียกร้องการปกครองที่ดีและยุติธรรม เราเรียกร้องความรับผิดชอบ! เราเรียกร้องให้ผู้นำของเรากวาดล้างการทุจริต!

 

ดูโพสต์นี้บน Instagram

 

โพสต์ที่แชร์โดย Catriona Gray (@catriona_gray)