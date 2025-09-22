ทรัมป์ร่วมรำลึก ‘ชาร์ลี เคิร์ก’ ชูเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัย
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรำลึกถึงชาร์ลี เคิร์ก นักเคลื่อนไหวสายอนุรักษ์นิยมที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยเขายกย่องเคิร์กว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใหญ่แห่งยุคสมัย
ทรัมป์ระบุว่า การเสียชีวิตของเคิร์กทำให้อเมริกาเป็นประเทศที่ตกอยู่ในความตกตะลึงและโศกเศร้า ขณะที่รองประธานาธิบดี เจ.ดี. แวนซ์ กล่าวว่า เคิร์กเป็นผู้เปลี่ยนแปลงวิถีแห่งประวัติศาสตร์
ผู้คนกว่า 6.3 หมื่นคนมารวมตัวกันที่สนามกีฬาสเตทฟาร์ม ในเมืองเกลนเดล รัฐแอริโซนา เพื่อรำลึกถึงเคิร์ก โดยบรรยากาศในงานดังกล่าวถูกระบุว่า เหมือนการชุมนุมทางการเมือง ที่เต็มไปด้วยบุคคลสำคัญมากมาย รวมถึงเอริกา เคิร์ก ภริยาม่ายของเคิร์ก ที่หลั่งน้ำตาและบอกกับฝูงชนว่า เธอให้อภัยชายผู้ถูกกล่าวหาว่าสังหารสามีของเธอแล้ว
ผู้กล่าวไว้อาลัยยกย่องเคิร์กว่าเป็นดังผู้พลีชีพเพื่อเสรีภาพทางการเมืองและศาสนา และเปรียบเทียบการการเสียชีวิตของเคิร์กกับมาร์ติน ลูเธอร์ คิง และอดีตประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี ในยุคสมัยนี้
ในงานดังกล่าวทรัมป์ยังได้จับมือกับอีลอน มัสก์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พวกเขาปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนด้วยกัน นับตั้งแต่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันครั้งใหญ่เมื่อต้นปีนี้
เคิร์กถูกยิงเสียชีวิตขณะพบกับนักศึกษาในงานที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยในรัฐยูทาห์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน โดยไทเลอร์ โรบินสัน มือปืนวัย 22 ปี ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม