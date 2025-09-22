Berkshire ของ บัฟเฟตต์ เทขายหุ้น BYD เกลี้ยง ปิดฉากลงทุน 17 ปี โกยกำไร 3,890%
เมื่อวันที่ 22 กันยายน CNBC รายงานว่า Berkshire Hathaway บริษัทลงทุนยักษ์ใหญ่ของมหาเศรษฐี วอร์เรน บัฟเฟตต์ ตัดสินใจขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีนหมดหน้าตัก หลังจากเคยลดสัดส่วนการถือครองลงต่ำกว่าระดับที่ต้องรายงานต่อสาธารณะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว
Berkshire Hathaway Energy ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น BYD ได้แจ้งในรายงานไตรมาสแรก (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568) ว่ามูลค่าการลงทุนใน BYD เหลือเป็น ศูนย์ พร้อมยืนยันว่าหุ้นทั้งหมดถูกขายออกไปจริง
ทั้งนี้ Berkshire เข้าถือหุ้น BYD ตั้งแต่ 29 กันยายน 2008 โดยเข้าซื้อ 225 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 8 ดอลลาร์ฮ่องกง รวมมูลค่า 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่าน Berkshire Hathaway Energy ซึ่งขณะนั้นถือหุ้น 91.1% ของบริษัทแม่
โดยตลอดช่วงเวลาที่ถือหุ้น มูลค่าของ BYD เพิ่มขึ้นมากถึงเกือบ 3,890%
หลี่ หยุนเฟย (Li Yunfei) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายแบรนด์และสื่อสารองค์กรของ BYD กล่าวว่า การซื้อขายหุ้นเป็นเรื่องปกติของการลงทุน ต้องขอบคุณ ชาร์ลี มังเกอร์ (รองประธาน Berkshire ที่แนะนำการซื้อหุ้น) และ บัฟเฟตต์ ที่ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้าง BYD ตลอด 17 ปีที่ผ่านมา รวมถึงขอชื่นชมและยกย่องนักลงทุนระยะยาวทุกท่าน
