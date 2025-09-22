จีนพัฒนา ‘เครื่องผลิตอิฐ’ จากฝุ่นดวงจันทร์ ปูทางสร้างสิ่งปลูกสร้างนอกโลก

ห้องแล็บจีนพัฒนา ‘เครื่องผลิตอิฐจากดินดวงจันทร์’ ปูทางสร้างสิ่งปลูกสร้างนอกโลก
สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศของจีนได้เปิดตัวเครื่องผลิตอิฐจากฝุ่นบนดวงจันทร์ ณ การประชุมการผลิตโลก (WMC) ปี 2025 ระยะ 4 วัน ในเมืองเหอเฝย มณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีน
เครื่องจักรดังกล่าวใช้การรวมแสงอาทิตย์เพื่อทำให้เกิดอุณหภูมิสูงกว่า 1,300 องศาเซลเซียส สำหรับหลอมละลายดินบนดวงจันทร์มาสร้างอิฐแบบมีรูปทรง ซึ่งนี่เป็นเครื่องจักรที่พิสูจน์แนวคิด (PoC) เครื่องแรกของโลก
อิฐที่ผลิตบนดวงจันทร์สามารถใช้สร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างบนดวงจันทร์ ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาสถานีวิจัยบนดวงจันทร์ในอนาคต และผลักดันเป้าหมายการสำรวจอวกาศห้วงลึกของจีนต่อไป
ห้องปฏิบัติการสำรวจอวกาศห้วงลึกในเมืองเหอเฝยระบุว่าอุปกรณ์นี้ใช้แผ่นสะท้อนแสงแบบพาราโบลาเพื่อรวมพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถูกส่งต่อผ่านชุดเส้นใยนำแสงที่ส่วนปลายสุดจะมีอัตราความเข้มข้นของแสงอาทิตย์สูงเกินปกติ 3,000 เท่า
คณะนักวิจัยประจำห้องปฏิบัติการฯ ได้พัฒนาตัวอย่างดินจำลองบนดวงจันทร์หลายแบบและดำเนินการทดสอบเครื่องจักรก่อนสรุปผลการออกแบบ เพื่อรับรองว่าเครื่องจักรนี้สามารถปรับใช้งานกับดินหลากหลายประเภทบนดวงจันทร์
อนึ่ง จีนริเริ่มโครงการสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติ ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนบนพื้นผิวดวงจันทร์และในวงโคจรรอบดวงจันทร์ โดยการก่อสร้างจะแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ โมเดลพื้นฐานในขั้วใต้ของดวงจันทร์ที่สร้างเสร็จภายในปี 2035 และโมเดลต่อขยายที่สร้างเสร็จภายในทศวรรษ 2040
นอกจากนั้นมีการเปิดตัวเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น เกราะกันความร้อนแบบใช้ซ้ำน้ำหนักเบาพิเศษสำหรับจรวด แพลตฟอร์มลิโธกราฟีเชิงคำนวณสำหรับการผลิตชิป ระบบเก็บข้อมูลส่วนต่อประสานสมอง-คอมพิวเตอร์แบบไม่รุกล้ำเข้าสู่ร่างกาย และรากฐานเทคโนโลยีสากลสำหรับหุ่นยนต์อัจฉริยะ