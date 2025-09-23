จิมมี คิมเมล คืนจออีกครั้ง หลังถูกเอบีซีงดออกอากาศ ปมวิจารณ์เหตุสังหาร ‘ชาร์ลี เคิร์ก’
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า รายการ Jimmy Kimmel Live ของพิธีกรตลกชื่อดัง จิมมี คิมเมล จะกลับมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เอบีซีอีกครั้งในวันที่ 23 กันยายน หลังถูกสั่งงดออกอากาศไปเมื่อ 6 วันก่อน หลังคิมเมลให้ความเห็นที่รุนแรงเกี่ยวกับการลอบยิงสังหารนายชาร์ลี เคิร์ก นักเคลื่อนไหวสายอนุรักษ์นิยมผู้เป็นพันธมิตรคนสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จนทำให้คณะกรรมการกำกับดูแลการสื่อสารของรัฐบาลกลาง (FCC) ขู่ว่าจะทำการสอบสวนกับเรื่องดังกล่าวจนอาจนำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตออกอากาศ
คิมเมลให้ความเห็นในรายการที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน ว่าผู้สนับสนุนของทรัมป์พยายามบอกว่ามือสังหารเคิร์กไม่ใช่ผู้สนับสนุนทรัมป์ และพยายามที่จะใช้ประโยชน์ทางการเมืองจากการเสียชีวิตของเคิร์ก ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์คิมเมลอย่างมากจนต่อมาเอบีซีประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน ว่าจะระงับการออกอากาศรายการ Jimmy Kimmel Live อย่างไม่มีกำหนด และนายเบรนแดน คาร์ ประธาน FCC ออกมาขู่ว่าหากเอบีซีไม่ทำอะไรจะเปิดการสอบสวน ปรับเงิน หรือเพิกถอนใบอนุญาตออกอากาศ
ดิสนีย์ เจ้าของสถานีโทรทัศน์เอบีซี ประกาศว่ารายการ Jimmy Kimmel Live จะกลับมาออกอากาศอีกครั้ง โดยให้ความเห็นว่า การระงับออกอากาศเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์ตึงเครียดลุกลามบานปลาย โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศกำลังสะเทือนอารมณ์ ขณะที่สมาชิกรัฐสภาสายอนุรักษ์นิยมหลายคน รวมถึงนายเท็ด ครูซ วุฒิสมาชิกสังกัตพรรครีพับลิกันจากรัฐเท็กซัส ซึ่งเป็นผู้นำการกำกับดูแล FCC ออกมาวิจารณ์ประธาน FCC ถึงการขู่ว่าจะเล่นงานสถานีโทรทัศน์เอบีซีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในขณะเดียวกัน ดิสนีย์ยังเจอกับแรงกดดันจากผู้ชมสายอนุรักษ์นิยมที่เรียกร้องให้ระงับการออกอากาศรายการของคิมเมลด้วยการยกเลิกการสมัครสมาชิก Disney+ อย่างไรก็ตาม นายบ๊อบ ไอเกอร์ ซีอีโอของดิสนีย์และดานา วัลเดน ประธานร่วมของดิสนีย์เอนเตอร์เทนเมนต์ได้พูดคุยกับคิมเมลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีการประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน ว่าจะกลับมาออกอากาศรายการ Jimmy Kimmel Live อีกครั้ง โดยอ้างถึงผลประโยชน์ของทางดิสนีย์ มากกว่าที่จะมาจากแรงกดดันภายนอก เช่น FCC ตามรายงานของแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าคิมเมลจะพูดถึงประเด็นความเห็นดังกล่าวในรายการที่จะออกอากาศในวันที่ 23 กันยายนนี้ แต่ไม่มีใครรู้ว่าคิมเมลจะออกมาขอโทษหรือจะถูกสั่งให้ออกความเห็นที่รุนแรงน้อยลงหรือไม่