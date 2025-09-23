‘รากาซา’ ถล่มฟิลิปปินส์-ไต้หวันอ่วม มุ่งหน้าฮ่องกง กำลังลมพุ่ง 220 กม./ชม.
ไต้ฝุ่นรากาซา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในไต้ฝุ่นโซนร้อนที่มีความรุนแรงที่สุดในโลกปีนี้ พัดขึ้นฝั่งหมู่เกาะทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์และไต้หวันเมื่อวันที่ 22 กันยายน ส่งผลให้ต้องมีการปิดสำนักงานและโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย ขณะที่ทางการต้องสั่งอพยพผู้คนหลายพันคนออกจากพื้นที่เสี่ยง
ล่าสุดไต้ฝุ่นรากาซากำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกโดยมุ่งหน้าไปยังจีนตอนใต้ คาดว่ารากาซาจะอยู่ในทะเลจีนใต้จนถึงอย่างน้อยวันพุธที่ 24 กันยายน และจะเคลื่อนผ่านตอนใต้ของไต้หวันและฮ่องกงก่อนที่จะขึ้นฝั่งที่จีนแผ่นดินใหญ่
ไต้ฝุ่นรากาซามีความเร็วลมคงที่ 215 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีลมกระโชกแรงถึง 295 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะพัดถล่มเกาะปานูตัน นอกชายฝั่งจังหวัดคากายันของฟิลิปปินส์ในช่วงบ่ายของวันที่ 22 กันยายน
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์เตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิด “น้ำทะเลหนุนชายฝั่ง” โดยระบุว่า มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิต โดยมีความสูงสูงสุดเกิน 3 เมตร ภายใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า ในพื้นที่ชายฝั่งที่ราบต่ำหรือเปิดโล่งในจังหวัดคากายัน บาตาเนส อิโลคอสนอร์เต และอิโลคอสซูร์ ทางตอนเหนือ ด้านเจ้าหน้าที่รับมือภัยพิบัติระบุว่า เกิดเหตุไฟฟ้าดับบนเกาะคากายันและในจังหวัดอาปาเยา ซึ่งเป็นจังหวัดภูเขาทางตอนเหนือทั้งหมด
ขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ของฟิลิปปินส์ สั่งระงับการทำงานของรัฐบาลและการเรียนการสอนทั้งหมดเมื่อวันจันทร์ในกรุงมะนิลา เมืองหลวงของประเทศ และ 29 จังหวัดในเกาะลูซอนทางตอนเหนือ
ประชาชนกว่า 8,200 คนในคากายัน ต้องอพยพไปยังที่ปลอดภัย และอีก 1,220 คนในอาปาเยา ต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงฉุกเฉิน เพราะเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม เที่ยวบินภายในประเทศในจังหวัดทางตอนเหนือที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นถูกระงับ ขณะที่เรือประมงและเรือข้ามฟากระหว่างเกาะถูกห้ามออกจากท่าเนื่องจากคลื่นลมแรง
ขณะที่ในไต้หวัน มณฑลไถตงและผิงตงทางตอนใต้ ได้สั่งปิดพื้นที่ชายฝั่งและภูเขาบางส่วน รวมถึงเกาะออร์คิดและเกาะกรีนที่อยู่นอกชายฝั่ง นอกจากนี้ยังมีการยกเลิกเที่ยวบินช่วงบ่ายไปยังเกาะต่างๆ และมีคำสั่งระงับบริการเรือข้ามฟากหลายสาย
ส่วนที่จีน มณฑลฝูเจี้ยน ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีน สั่งระงับการเดินเรือข้ามฟาก 50 เส้นทาง ด้านเจ้าหน้าที่ในเมืองเซินเจิ้น ซึ่งเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีทางตอนใต้ของจีน เตรียมอพยพประชาชนประมาณ 400,000 คน รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม สนามบินเซินเจิ้นได้ระงับเที่ยวบินโดยจะมีผลตั้งแต่คืนวันอังคารี้
ทั้งนี้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการณ์ว่า ไต้ฝุ่นรากาซาจะพัดขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งระหว่างเมืองเซินเจิ้นและเขตซูเหวินในมณฑลกวางตุ้งในวันพุธ โดยนายหวง คุนหมิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลกวางตุ้ง เรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆ ทั่วภูมิภาค ลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุด และเข้าสู่ภาวะฉุกเฉินและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เหมือนกับภาวะสงครามอย่างเต็มที่
ขณะที่ฮ่องกงกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับไต้ฝุ่นรากาซา ซึ่งคาดว่าจะขึ้นฝั่งในวันอังคารที่ 23 กันยายนนี้ โดยหอสังเกตการณ์ของฮ่องกงรายงานว่า ไต้ฝุ่นรากาซามีความเร็วลมเพิ่มขึ้นระดับพายุเฮอริเคนที่ 220 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางการฮ่องกงได้ประกาศเตือนภัยไต้ฝุ่นระดับ 8 ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดอันดับ 3 ภายในเวลา 14.20 น. ซึ่งทำให้ธุรกิจและบริการขนส่งส่วนใหญ่ต้องปิดให้บริการ และมีเที่ยวบินประมาณ 700 เที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบ โดยหน่วยงานด้านสภาพอากาศของฮ่องกงระบุว่า อาจจะมีการประเมินเพื่อออกคำเตือนที่รุนแรงขึ้นในช่วงค่ำวันอังคารหรือเช้าวันพุธอีกครั้งหนึ่ง
หน่วยงานกำกับดูแลสนามบินของฮ่องกงระบุว่า เที่ยวบินถูกจะลดลงอย่างมากหลังเวลา 18.00 น. ของวันอังคาร และเที่ยวบินส่วนใหญ่ในวันพุธจะได้รับผลกระทบ
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์เวย์ส สายการบินแห่งชาติของฮ่องกง ระบุว่าเที่ยวบินโดยสารที่มีกำหนดออกเดินทางและเดินทางถึงเมืองหลังเวลา 18.00 น. วันอังคารจะถูกระงับ โดยคาดว่าจะมีเที่ยวบินถูกยกเลิกมากกว่า 500 เที่ยวบิน ขณะที่สายการบินอื่นๆ ในฮ่องกงประกาศว่าเที่ยวบินจะถูกยกเลิกเช่นเดียวกัน ซึ่งคาดว่าน่าจะกระทบกับเที่ยวบินจำนวนมากที่ทำการบินตั้งแต่วันอังคารถึงวันพฤหัสบดีนี้
ขณะที่โรงเรียนทั้งหมดในฮ่องกงและมาเก๊าจะปิดทำการเป็นเวลาสองวัน มีการจัดเตรียมกระสอบทรายจำนวนมากกว่าปกติไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในฮ่องกง ขณะที่ตำรวจมาเก๊าเรียกร้องให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพที่อาจเกิดขึ้น