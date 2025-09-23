ทหารเมียนมาถล่มเดือด ระดมยิงปืนใส่เคเอ็นยู เสียงก้องแม่น้ำเมย หวังเผด็จศึกก่อนเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ทหารเมียนมาที่อยู่ในบ้านปางกาน จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จังหวัดตาก ได้ระดมยิงปืนค.ใส่ที่ตั้งของทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู.) บริเวณหมู่บ้านเลเกก่อ ห้างจากทางใต้เมืองเมียวดีประมาณ 3 กิโลเมตร ตรงข้ามบ้านไร่ดอนไชย ตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด
โดยฝ่ายทหารเมียนมาใช้อาวุธปืนค. ระดมยิงใส่ทั้งวัน ทั้งคืน เสียงดังกึกก้องมาถึงตัวเมืองแม่สอด จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียล
นอกจากนี้ทหารเมียนมายังส่งโดรนพลีชีพ หรือ กามิกาเซ่ ไปถล่มใส่เนินส่วยด่อโกง เป็นที่ตั้งทหารเคเอ็นยู. ที่บ้านผาลู มินละปัน ตรงข้ามบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อ.แม่สอด เช่นกัน
รายงานข่าวแจ้งว่า ชาวเมียนมาที่อยู่ในหมู่บ้านพื้นที่สู้รบ เริ่มออกมาบ้างแล้ว โดยเฉพาะเด็ก สตรี และคนชรา โดยมาอาศัยอยู่กับญาติคนไทยในพื้นที่หมู่บ้านชายแดน ด้านใต้เมียวดีลงไปจนถึงฝั่งตรงข้ามตำบลแม่กุ ตำบลมหาวัน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแจ้งว่า การปฏิบัติการทหารเมียนมาครั้งนี้ ต้องการยึดพื้นที่คืนจากฝ่ายทหารเคเอ็นยู.ทั้งหมด เพื่อให้ได้มาก่อนการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 28 ธันวาคม 2568 นี้