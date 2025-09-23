จีนเปิดไต่สวนแก๊งอาชญากรในโกก้าง พันคดีฆาตกรรม-ฉ้อโกงออนไลน์
สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานเมื่อวันที่ 23 กันยายน ว่า ศาลในมณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน ได้พิจารณาคดีสมาชิก 21 คนของกลุ่มอาชญากรที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของเมียนมา โดยตั้งข้อหาต่างๆ ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกง การฆ่าคนตายโดยเจตนา ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา ลักพาตัว ขู่กรรโชกรีดไถ เปิดบ่อนการพนัน จัดตั้งและบังคับค้าประเวณี กักขังหน่วงเหนี่ยวโดยผิดกฎหมาย ลักลอบขนและผลิตยาเสพติด
การไต่สวนพิจารณาคดีในชั้นต้นของคดีหลักที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรดังกล่าว มีขึ้นระหว่างวันที่ 19–22 กันยายน ที่ศาลประชาชนกลางเมืองเสิ่นเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง
สำนักงานอัยการเมืองเสิ่นเจิ้นได้ตั้งข้อหาว่าสมาชิกแก๊ง ซึ่งนำโดย ไป่ ซอเชน และ ไป่ หยินฉิน ว่าได้ฉวยโอกาสจากอิทธิพลของตระกูลไป่ในเขตโกก้างของเมียนมา สร้างอาคาร 41 แห่ง และจัดหาการคุ้มกันติดอาวุธให้กับผู้ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2009
แก๊งดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มบุคคลที่พวกเขาให้การคุ้มครอง เพื่อก่ออาชญากรรมต่างๆ เช่น การฉ้อโกงทางโทรคมนาคม การฆาตกรรมโดยเจตนา การทำร้ายร่างกายโดยเจตนา การลักพาตัว การขู่กรรโชก เปิดบ่อนการพนัน การลักลอบข้ามพรมแดน และการจัดหรือบังคับให้ค้าประเวณี ซึ่งทำให้ชาวจีน 6 รายเสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก ขณะที่เงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการฉ้อโกงของแก๊งนี้มีมูลค่าเกินกว่า 20,000 ล้านหยวน หรือกว่า 89,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ ไป่ หยินฉิน ยังถูกกล่าวหาว่าสมคบกับผู้อื่นในการลักลอบขนและผลิตยาเสพติดเมทแอมเฟตามีน ประมาณ 11 ตันอีกด้วย ขณะที่จะมีการประกาศคำพิพากษาในภายหลัง
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีมากกว่า 100 คน ซึ่งรวมถึง สมาชิกรัฐสภา ที่ปรึกษาทางการเมือง ญาติของจำเลย และประชาชนทั่วไป