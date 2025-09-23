3 ชาติแอฟริกาตะวันตก ถอนตัวรัฐภาคีศาลอาญาโลก
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประเทศมาลี บูร์กินาฟาโซ และไนเจอร์ ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกที่ปกครองโดยทหาร ได้ประกาศถอนตัวออกจากการเป็นรัฐภาคีของศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) เมื่อวันที่ 22 กันยายน โดยบอกว่าเป็นเครื่องมือกดขี่ของลัทธิอาณานิคมแนวใหม่
แถลงการณ์ร่วมของทั้ง 3 ประเทศสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงทางการทูตในภูมิภาคซาเฮลในแอฟริกาตะวันตก ที่มีการทำรัฐประหารถึง 8 ครั้งในช่วงระหว่าง 2020 – 2023 ก่อนหน้านี้ ประเทศมาลี บูร์กินาฟาโซ และไนเจอร์ ประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิก ECOWAS หรือประชาคมเศรษฐกิจแห่งแอฟริกาตะวันตก และหันมาก่อตั้งกลุ่มที่เรียกว่า Alliance of Sahel States รวมถึงตัดความร่วมมือกับชาติตะวันตกในเรื่องความมั่นคง โดยมุ่งหันไปกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซีย
ทั้ง 3 ประเทศเป็นรัฐภาคีของ ICC มากว่า 20 ปี แต่แถลงการณ์ร่วมล่าสุดระบุว่าศาล ICC ล้มเหลวที่จะดำเนินคดีแก่ผู้ก่ออาชญากรรมสงคราม อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อาชญากรรมรุกราน และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
มาลี บูร์กินาฟาโซ และไนเจอร์ ต่างกำลังต่อสู้กับกองกำลังอิสลามที่ควบคุมดินแดนจำนวนมาก ด้านหน่วยงาน อาทิ ฮิวแมนไรท์วอทช์ กล่าวหาทั้งกองกำลังอิสลาม กองทัพ และกลุ่มพันธมิตรในบูร์กินาฟาโซและมาลีว่าอาจเข้าข่ายก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) บอกว่าการประหารชีวิตพลเรือนจำนวนมากของกองทัพมาลีอาจถือเป็นอาชญากรรมสงคราม
ด้านศาล ICC ได้เปิดการสอบสวนประเทศมาลีนับตั้งแต่ปี 2013 ถึงข้อหาว่าก่ออาชญากรรมสงครามในภูมิภาคทางตอนเหนือที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังอิสลาม โดยในปีนั้น ฝรั่งเศสต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อช่วยต้านทานกลุ่มกบฎ