ผวารัสเซีย? เดนมาร์ก-นอร์เวย์ ปิดสนามบินชั่วคราว หลังพบโดรนป้วนเปี้ยน ทำผู้โดยสารหลายหมื่นติดค้าง
เดนมาร์กและนอร์เวย์ต้องทำการปิดสนามบินหลักในประเทศของตนเองชั่วคราวในคืนวันจันทร์(22 ก.ย.)ที่ผ่านมา เนื่องจากมีการพบเห็นโดรนบินอยู่เหนือน่านฟ้า ก่อนที่ในเช้าวันอังคาร(22 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจเดนมาร์กแถลงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าดูเหมือนโดรนที่พบเห็นในคืนก่อนน่าจะถูกควบคุมโดยผู้ปฏิบัติการที่มีความสามารถ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการแสดงอออกบางอย่าง แต่ขณะนี้ยังไม่มีการระบุตัวผู้ต้องสงสัยควบคุมโดรนดังกล่าวแต่อย่างใด
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สนามบินในกรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์ก และ สนามบินในกรุงออสโลของนอร์เวย์ ซึ่งเป็น 2 สนามบินที่มีการสัญจรทางอากาศหนาแน่นที่สุดในแถบนอร์ดิก ต้องปิดทำการเป็นเวลา 4 ชั่วโมง หลังจากมีการสังเกตเห็นโดรนบินอยู่เหนือน่านฟ้าในทั้งสองประเทศเมื่อคืนวันจันทร์ การปิดสนามบินลงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย ส่งผลให้มีผู้โดยสารหลายหมื่นคนติดค้างในขณะที่หลายเที่ยวบินต้องเปลี่ยนเส้นทางบิน
“เราสรุปได้ว่านี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า ผู้ปฏิบัติการที่มีความสามารถ ซึ่งมีทั้งทักษะ ความตั้งใจและเครื่องมือที่จะแสดงออกในลักษณะนี้” เจนส์ เจสเพอร์เซน ผู้กำกับการตำรวจของเดนมาร์กกล่าว โดยระบุเพิ่มเติมว่าโดรนที่พบเห็นในเดนมาร์กมาจากหลายทิศทาง มีการเปิด-ปิดไฟ ก่อนที่จะหายลับไป แต่ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นในเดนมาร์กและนอร์เวย์มีความเชื่อมโยงกันหรือไม่
ตำรวจเดนมาร์กยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อกรณีที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครน โพสต์บน X โดยไม่มีหลักฐานว่า รัสเซียอยู่เบื้องหลังการละเมิดน่านฟ้าของเดนมาร์ก โดยเจสเพอร์เซน กล่าวว่า ตนไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ ไม่ใช่เพราะไม่อยากพูด แต่ตนไม่รู้จริงๆ
ด้านกระทรวงต่างประเทศเดนมาร์กยังไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้เช่นเดียวกับสถานทูตรัสเซียในกรุงโคเปนเฮเกน
การปิดสนามบินหลักชั่วคราวของทั้งสองชาติยังเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุโจมตีทางไซเบอร์ถล่มระบบเช็กอินและการขึ้นเครื่องของผู้โดยสารที่สนามบินหลายแห่งในยุโรปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันจันทร์ ซึ่งกระทบผู้โดยสารและเที่ยวบินจำนวนมาก ขณะที่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เยอรมนีและชาติอื่นๆ ในยุโรป ได้เริ่มเปิดการสอบสวนเกี่ยวกับการพบโดรนบินบินวนเวียนเหนือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญหลายแหล่ง ซึ่งก่อให้เกิดเหตุความสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการจารกรรม