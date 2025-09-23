ทางออก พม่าปิดด่านแม่สอด ผู้ประกอบการหันส่งของผ่านพื้นที่ชนกลุ่มน้อย ระบายสินค้า

ทางออกพ่อค้าชายแดนหันไปส่งสินค้าผ่านพื้นที่ชนกลุ่มน้อย หลังพม่าปิดสะพาน 2 รวมทั้งสินค้าผ่านแดน
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ตามที่ทางการเมียนมาได้ ปิดด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี บริเวณสะพานมิตรภาพไทย เมียนมา แห่งที่ 2 ตรงข้ามบ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2568 เป็นต้นมา ยังคงมีรถยนต์บรรทุกสินค้าจอดอยู่บริเวณด่านพรมแดนจำนวนมาก ซึ่งส่วนมากเป็นสินค้าผ่านแดนที่ติดค้างอยู่
ขณะที่สินค้าที่สั่งในประเทศไทยส่งไปประเทศเมียนมา กลุ่มพ่อค้าไทย เมียนมาได้ใช้ท่าขนส่งสินค้าบรรทุกเรือ และโป๊ะ ข้ามไปส่งฝั่งเมียนมาด้านเหนือ และด้านใต้เมียวดี ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรแม่สอด ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการส่งสินค้าผ่านแดนไปยังท่าข้าม ซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของชนกลุ่มน้อย แต่ต้องเปลี่ยนวิธีการนำสินค้าเข้าสู่ฟรีโซนก่อน และรอขั้นตอน และพิธีการเพื่อระบายสินค้าไปฝั่งเมียนมาได้ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการฟรีโซนในอำเภอแม่สอด กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการยังไม่สามารถส่งสินค้าไปฝั่งเมียวดีผ่านสะพานมิตรภาพไทย เมียนมาแห่งที่ 2ได้ เพราะทางการเมียนมายังปิดด่านพรมแดน ผู้ประกอบการส่งสินค้าไปเมียนมาจึงนำสินค้าเข้าไปเขตปลอดอากร และทำพิธีการส่งออกไปยังท่าขนส่งสินค้า ซึ่งยังมีรถบรรทุกสินค้าจำนวนมากที่รอระบายสินค้าบริเวณหน้าด่าน เนื่องจากเผชิญปัญหากับความล่าช้าจากฝั่งไทย