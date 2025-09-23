WHO ชี้ ไร้หลักฐานชัด โยงใช้ยาแก้ปวดขณะตั้งครรภ์ ทำเด็กเสี่ยงออทิสติก
ต่อประเด็นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา กล่าวโยงว่าวัคซีนบางชนิดและการที่หญิงตั้งครรภ์รับประทานยาแก้ปวดไทลินอล (ชื่อการค้าของยาพาราเซตามอลที่เป็นยาบรรเทาปวด)นั้น มีความเชื่อมโยงกับการทำให้เด็กมีความเสี่ยงเกิดมาเป็นออทิสติก ซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างที่ทำเอาผู้คนอึ้งไปตามๆ กันนั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 กันยายน โฆษกขององค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวโต้ว่า หลักฐานของการเชื่อมโยงการใช้ยาพาราเซตามอลขณะตั้งครรภ์กับการเป็นออทิสติกนั้น ยังคงไม่สอดคล้องกัน และไม่ควรตั้งคำถามถึงคุณค่าของวัคซีนที่ช่วยชีวิตผู้คน
“หลักฐานยังคงไม่สอดคล้องกัน” ทาริก ยาซาเรวิช โฆษก WHO กล่าวในระหว่างแถลงข่าวที่นครเจนีวา เมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ของความเชื่อมโยงกันระหว่างการใช้พาราเซตามอลระหว่างตั้งครรภ์กับความเสี่ยงเป็นออทิสติก เขากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เราทราบดีว่าวัคซีนไม่ได้ก่อให้เกิดโรคออทิสติก วัคซีนได้ช่วยชีวิตคนนับไม่ถ้วน ดังนั้น นี่คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วและไม่ควรมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้
การตอบคำถามดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์แถลงข่าวร่วมกับนายโรเบิร์ต เอฟ.เคนเนดี จูเนียร์ รัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐ ที่ทำเนียบขาว ในวันก่อนหน้าว่า การฉีดวัคซีนบางชนิดให้เด็กและการที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ใช้ยาไทลินอล มีความเสี่ยงทำให้เด็กเป็นออทิสติก ซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ชัดเจน
โดยนักวิจัยบอกว่าไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นพอที่จะชี้ว่าการใช้ยาไทลินอลมีความเชื่อมโยงกับโรคออทิสติก โดยงานวิจัยเด็กในสวีเดนเกือบ 2.5 ล้านคนเมื่อปี 2024 ก็ไม่พบความเชื่อมโยงว่าการรับสารพาราเซตามอลจะมีส่วนทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาระบบประสาท หรือ Neurodevelopmental disorder แต่อย่างใด