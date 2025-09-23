สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก ฝากเครื่องบิน 13 ลำไว้ที่สนามบินเตโช หลังฮ่องกงเจอไต้ฝุ่นรากาซาถล่ม
เมื่อวันที่ 23 กันยายน เฟซบุ๊ก Cambodianess รายงานว่า จากผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นที่ฮ่องกง สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific) ได้รับอนุญาตให้ใช้ท่าอากาศยานนานาชาติตโช กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เป็นสนามบินทางเลือกในการลงจอด ระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 กันยายนนี้
โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน มีเครื่องบินจำนวน 13 ลำที่ได้รับอนุญาตให้ลงจอดแล้ว และจะมีการดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อนำเครื่องบินลงจอดตลอดช่วงบ่าย การจัดการในระยะเวลา 3 วันนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเสียหายและความล่าช้าน้อยที่สุด พร้อมทั้งจัดหาทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับการลงจอดในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้าย
ขณะนี้ “ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นรากาซา” ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในฟิลิปปินส์ตอนเหนือ จนต้องมีการอพยพประชาชนและมีรายงานผู้เสียชีวิต พายุลูกดังกล่าวกำลังมุ่งหน้าสู่ฮ่องกง จีนตอนใต้ และไต้หวัน ทำให้ต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้ว
ขณะที่บีบีซีรายงานว่า คาดว่าจะมีเที่ยวบินของคาเธ่ย์ แปซิฟิกมากกว่า 500 เที่ยวที่ต้องถูกยกเลิก ขณะที่สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (Hong Kong Airlines) ก็มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินขาออกทั้งหมดจากฮ่องกงเช่นกัน