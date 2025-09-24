มาครงบอก หากทรัมป์อยากได้โนเบลสันติภาพ ควรจบสงครามในกาซา
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศสกล่าวว่า หาก ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ต้องการได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจริงๆ เขาก็จำเป็นที่จะต้องยุติสงครามในฉนวนกาซาให้ได้
มาครงให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ BFM TV ของฝรั่งเศสจากนิวยอร์ก โดยระบุว่า มีเพียงทรัมป์เท่านั้นที่มีอำนาจมากพอที่จะกดดันอิสราเอลให้ยุติสงคราม
“มีคนเพียงคนเดียวที่สามารถทำอะไรบางอย่างได้ นั่นก็คือประธานาธิบดีสหรัฐ และเหตุผลที่เขาสามารถทำได้มากกว่าเรา ก็เพราะเราไม่ได้เป็นคนส่งอาวุธที่ใช้ทำสงครามในกาซา เราไม่ได้จัดหายุทโธปกรณ์ที่เอื้อให้เกิดสงครามในกาซา สหรัฐอเมริกาต่างหากที่เป็นผู้ทำ” มาครงกล่าว
คำให้สัมภาษณ์ของมาครงมีขึ้นในวันเดียวกับที่ทรัมป์ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงที่แข็งกร้าวและครอบคลุมหลากหลายเรื่องราวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เมื่อวันที่ 23 กันยายน โดยปฏิเสธความพยายามของพันธมิตรตะวันตกที่ผลักดันให้มีการสนับสนุนรัฐปาเลสไตน์ โดยทรัมป์อ้างว่า การกระทำเช่นนั้นเท่ากับเป็นการให้รางวัลสำหรับกลุ่มติดอาวุธฮามาส
“เราต้องยุติสงครามในฉนวนกาซาโดยทันที เราต้องเจรจาสันติภาพโดยทันที” ทรัมป์กล่าว
มาครงกล่าวถึงถ้อยแถลงของทรัมป์ ว่า “ผมเห็นประธานาธิบดีสหรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กล่าวย้ำเมื่อเช้านี้จากโพเดียมว่า ‘ผมต้องการสันติภาพ ผมแก้ไขความขัดแย้งได้เจ็ดข้อแล้ว’ ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ แต่การได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณยุติความขัดแย้งนี้”
ประเทศต่างๆ อาทิ กัมพูชา อิสราเอล และปากีสถาน เป็นประเทศที่เสนอชื่อทรัมป์ให้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพของปีนี้ ในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยข้อตกลงสันติภาพหรือข้อตกลงหยุดยิง
ทรัมป์กล่าวว่าเขาสมควรได้รับรางวัลนี้ ซึ่งมอบโดยคณะกรรมการจากประเทศนอร์เวย์ โดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ 4 คนก่อนหน้าทรัมป์เคยได้รับรางวัลดังกล่าวมาแล้ว
แอนนา เคลลี โฆษกทำเนียบขาว กล่าวปกป้องทรัม์ว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทำเพื่อสันติภาพมากกว่าทุกคนที่อยู่ใน UNGA รวมกันเสียอีก มีเพียงประธานาธิบดีท่านนี้เท่านั้นที่สามารถทำเพื่อเสถียรภาพของโลกได้มากมายขนาดนี้ เพราะเขาได้ทำให้อเมริกาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งอย่างแท้จริง