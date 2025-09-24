‘ทรัมป์’ พูดสปีช UNGA อัดยูเอ็นเสือกระดาษ ชี้นโยบายพลังงาน-ผู้อพยพส่อทำยุโรปล่มสลาย
สำนักข่าวรอยเตอร์และเอพีรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐขึ้นกล่าวสุนทรพจน์นาน 56 นาทีในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ที่นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 23 กันยายน โดยผู้นำสหรัฐได้มีการพูดถึงหลายประเด็น ตั้งแต่เรื่องผู้อพยพเข้าเมือง พลังงานสีเขียว การรับรองรัฐปาเลสไตน์ รวมถึงวิจารณ์ยูเอ็นด้วยว่าไม่ได้ใกล้เคียงกับศักยภาพที่ควรจะเป็น และไม่สามารถยุติสงครามได้
เนื้อหาสาระส่วนใหญ่ที่ทรัมป์ขึ้นกล่าวคือเรื่องผู้อพยพและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ทรัมป์บอกว่ามาตรการปราบปรามผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายของสหรัฐเป็นเคสตัวอย่างที่ผู้นำประเทศอื่นๆ ควรทำตามเพื่อแก้ไขปัญหาผู้อพยพที่หลั่งไหลเข้าประเทศ ถึงขนาดบอกกับผู้นำประเทศบางคนว่า “ประเทศของพวกคุณกำลังตกนรก” พร้อมกับเตือนประเทศในยุโรปว่ายิ่งมีนโยบายเปิดรับผู้อพยพและมุ่งมั่นในโครงการด้านพลังงานสีเขียวมากเท่าใดจะยิ่งทำอันตรายต่อเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของตัวเอง
“ผมบอกคุณได้เลยว่าหากคุณไม่ยอมถอยเรื่องพลังงานสีเขียวที่เป็นเรื่องหลอกลวง ประเทศคุณจะล้มเหลว และหากคุณไม่หยุดให้คนที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแถมยังไม่มีอะไรเหมือนกับคุณเข้ามาในประเทศคุณ ประเทศของพวกคุณก็จะล้มเหลว” ทรัมป์กล่าว พร้อมบอกด้วยว่าเรื่องผู้อพยพและแนวคิดเรื่องพลังงานจะเป็นสาเหตุการตายของยุโรปตะวันตก นอกจากนั้น ยังเรียกร้องให้หันกลับไปพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้น แม้ว่าบรรดานักวิทยศาสตร์จะบอกว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเกิดจากฝีมือของมนุษย์
ทรัมป์วิจารณ์ยูเอ็นด้วยว่าเฉื่อยชา มีแต่คำพูดที่ไม่มีการกระทำอย่างจริงจัง และยังไม่สามารถแก้ไขสงครามได้ แต่ยังคงยืนยันว่าสหรัฐจะยังคงสนับสนุนยูเอ็นอย่างแน่นอนเพราะยังมีศักยภาพในเรื่องสันติภาพ แม้ว่าทรัมป์จะไม่เห็นด้วยกับยูเอ็นในบางครั้งก็ตาม
สำหรับประเด็นเรื่องสงครามรัสเซีย ทรัมป์วิจารณ์ชาติพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ที่ไม่ยอมหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซีย เหมือนเป็นการอัดฉีดเงินให้คนอื่นมาทำสงครามกับตัวเอง ทรัมป์ขู่ว่าหากประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียไม่ยอมเข้ามาสู่โต๊ะเจรจาเพื่อยุติสงครามกับยูเครน สหรัฐจะคิดภาษีศุลกากรอย่างหนักแก่รัสเซีย และประเทศในยุโรปจะต้องขึ้นภาษีศุลกากรแก่รัสเซียเช่นกันหากต้องการให้มาตรการนี้มีประสิทธิภาพในการกดดันรัสเซีย ทรัมป์ยังหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนภายหลังจากนั้นด้วย และโพสต์ลงบนทรูธโซเชียลของเขาว่าตอนนี้เขาเชื่อว่ายูเครนสามารถเอาดินแดนทั้งหมดของตัวเองกลับมาจากรัสเซียได้หากได้ความสนับสนุนจากนาโต
ในเรื่องสงครามระหว่างอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ ทรัมป์วิจารณ์ความพยายามของผู้นำหลายประเทศที่จะให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ โดยบอกว่าจะเป็นการให้รางวัลแก่กลุ่มฮามาสที่ก่อเหตุโจมตีทางตอนใต้ของอิสราเอลในวันที่ 7 ตุลาคม ปี 2023 แต่ยืนกรานว่าสหรัฐอยากเห็นการบรรลุข้อตกลงหยุดยิง-ปล่อยตัวประกันอิสราเอลที่ยังเหลืออยู่ในฉนวนกาซา ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้ว “เราต้องหยุดสงครามในกาซาทันที เราต้องเจรจาสันติภาพทันที” ทรัมป์กล่าว แต่วิจารณ์ยูเอ็นว่าไม่ได้สนับสนุนความพยายามของเขาในการแก้ไขความขัดแย้งต่างๆ ของโลก
ก่อนหน้าการกล่าวสุนทรพจน์ ทรัมป์และนางเมลาเนีย ทรัมป์ สตรีหมายเลขหนึ่งเดินทางมาถึงที่ประชุมแต่บันไดเลื่อนขัดข้องและเครื่องเทเลพรอมเตอร์ไม่ทำงานในช่วงต้นของการขึ้นกล่าว ทรัมป์จึงพูดว่า 2 สิ่งที่เขาได้จากยูเอ็นคือบันไดเลื่อนห่วยๆ กับเทเลพรอมเตอร์ห่วยๆ ซึ่งเรียกเสียงหัวเราะในที่ประชุม