ผู้นำเกาหลีใต้ ยกปัญหาสองโสม พูดกลางวง UNGA ลั่นลดตึงเครียดเกาหลีเหนือ มุ่งสู่สันติภาพยั่งยืน
ประธานาธิบดีอี แจมยอง ของเกาหลีใต้ ใช้เวทีการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ(ยูเอ็นจีเอ) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 23 กันยายน กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสองชาติเกาหลี โดยให้คำมั่นว่าจะยุติวงจรเลวร้ายของการทำให้เกิดความตึงเครียดทางทหารกับเกาหลีเหนือโดยไม่จำเป็น โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการเติบโตร่วมกัน
ในการกล่าวสุนทรพจน์บนเวทียูเอ็นจีเอเป็นครั้งแรก ประธานาธิบดีอีเน้นย้ำวิสัยทัศน์ของเขาเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นเป็นตอนสำหรับประเด็นเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ โดยยึดหลักการของการรับรู้อย่างมีเหตุผลว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ในระยะสั้น
ประธานาธิบดีอีกล่าวว่า เกาหลีใต้จะแสวงหาหนทางเพื่อลดความตึงเครียดทางทหารและฟื้นฟูความไว้วางใจระหว่างสองเกาหลีอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับชี้ให้เห็นถึงการดำเนินการล่าสุดของเกาหลีใต้ เช่น การยุติโปรยใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อและการกระจายเสียงการรณรงค์โฆษณาชวนเชื่อไปยังฝั่งเกาหลีเหนือ
“ด้วยการขยายความร่วมมือระหว่างเกาหลีอย่างค่อยเป็นค่อยไป เราจะปูทางไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน” ประธานาธิบดีอีกล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ในวันอาทิตย์(21 ก.ย.) นายคิม จองอึน ผู้นำเกาเหลีเหนือ ได้ปฏิเสธแผนการเจรจาเป็นขั้นเป็นตอนใดๆ โดยชี้ว่าข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐและเกาหลีใต้ที่ต้องการเจรจานั้นไม่จริงใจ เนื่องจากเจตนาพื้นฐานของทั้งสองชาติในการทำให้เกาหลีเหนืออ่อนแอลงนั้นยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง
ในขณะที่ผู้นำคิมระบุว่าเขาจะไม่เจรจากับเกาหลีใต้อีก อย่างไรก็ตาม คิม จองอึน ยังกล่าวว่าเขามีความทรงจำอันน่าประทับใจเกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ซึ่งเขาได้พบปะด้วยหลายครั้งกับผู้นำสหรัฐที่ในช่วงดำรงตำแหน่งสมัยแรก แต่การเจรจาต้องล้มเหลวเนื่องจากข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ต้องการให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์