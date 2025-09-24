กุแตเรซเตือนผู้นำโลก เผชิญยุคปั่นป่วนไร้ความรับผิดชอบ ชูโลกหลากขั้ว
นายอันโตนิอู กุแตเรซ เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวเมื่อวันที่ 23 กันยายน ท้าทายผู้นำโลกให้เลือกอนาคตที่หลักนิติธรรมมีชัยเหนือการใช้อำนาจโดยปราศจากการควบคุม และเป็นอนาคตที่ประเทศต่างๆ ร่วมมือกัน แทนที่จะมุ่งแย่งชิงผลประโยชน์ส่วนตน
กุแตเรซกล่าวกับที่ประชุมผู้นำโลกในการเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ประจำปี 2025 ว่า คำถามใหญ่เหล่านี้เคยถูกเผชิญมาแล้วเมื่อ 80 ปีก่อน แต่ในปัจจุบัน การเลือกระหว่างสันติภาพหรือสงคราม กฎหมายหรือความไร้กฎหมาย ความร่วมมือหรือความขัดแย้ง กลับเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากขึ้น เชื่อมโยงกันมากขึ้น และโหดร้ายมากขึ้น
กุแตเรซกล่าวถ้อยแถลงประจำปีต่อที่ประชุม UNGA ว่า “เราได้เข้าสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนโดยปราศจากความรับผิดชอบ และความทุกข์ทรมานของมนุษย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด เสาหลักของสันติภาพและความก้าวหน้ากำลังพังทลายลงภายใต้น้ำหนักของการลอยนวลพ้นผิด ความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียม และความเพิกเฉย
อย่างไรก็ดี แม้จะมีความท้าทายทั้งภายในและภายนอกที่ถาโถมสหประชาชาติ แต่ทั้งกุแตเรซและแอนนาลีนา แบร์บ็อค ประธานสมัชชาใหญ่ ต่างวอนขอให้ประเทศสมาชิกอย่ายอมแพ้ โดยแบร์บ็อคกล่าวว่า “หากเราหยุดทำสิ่งที่ถูกต้อง ความชั่วร้ายก็จะครอบงำ”
กุแตเรซมองว่า ระบบโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่โลกที่มีหลายขั้วอำนาจมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการยอมรับถึงอำนาจทางเศรษฐกิจที่กำลังเพิ่มขึ้นของจีนและอินเดีย แต่ในอีกด้านก็เป็นการตบหน้าความพยายามของสหรัฐ ที่ยังคงยืนยันสถานะของชาติมหาอำนาจหนึ่งเดียว
กุแตเรซกล่าวด้วยว่า โลกที่มีหลายขั้วอำนาจสามารถมีความหลากหลายและมีพลวัตได้มากขึ้น แต่เตือนว่าหากปราศจากความร่วมมือระหว่างประเทศและสถาบันโลกที่มีประสิทธิภาพ โลกอาจเผชิญกับความโกลาหลวุ่นวายได้
กุแตเรซย้ำต่อสมัชชาใหญ่ว่า ภารกิจแรกของผู้นำโลกคือการเลือกสันติภาพ โดยไม่เอ่ยชื่อประเทศ เขาเรียกร้องให้ทุกฝ่าย รวมถึงผู้ที่อยู่ในห้องประชุมนี้ หยุดสนับสนุนคู่ขัดแย้งในซูดาน
แม้จะไม่ได้เอ่ยชื่ออิสราเอลโดยตรง แต่เลขาธิการสหประชาชาติก็ได้ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงที่สุดในรอบเกือบ 9 ปีนับตั้งแต่ที่เขาดำรงตำแหน่ง วิจารณ์การกระทำในกาซา โดยกล่าวว่า ไม่มีสิ่งใดสามารถนำมาใช้เป็นเหตุผลที่ชอบธรรมหรือเป็นข้อแก้ตัว สำหรับการลงโทษชาวปาเลสไตน์ทั้งมวลแบบเหมารวมได้