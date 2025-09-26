|ที่มา
หนังสือพิมพ์มติชน
|ผู้เขียน
คอลัมน์เกร็ดต่างแดน
|เผยแพร่
เมาแล้วโทรป่วนตร. เกือบ 6 หมื่นครั้ง แจ้งเรื่องไม่เป็นเรื่อง
ไม่รู้เพราะ “เหงา” หรือ “ป่วยจิต” แต่ที่รู้แน่ๆ คือ คุณตำรวจเกาหลีใต้ ทนไม่ไหวแล้ว ถึงลุยบุกจับ ชายวัย 51 ปีรายหนึ่ง ที่ต้องสงสัยเป็นมือโทรแจ้งเรื่องเท็จป่วนตำรวจ โดยก่อเหตุมาแล้วเกือบ 60,000 ครั้ง ในเวลาไม่ถึง 2 ปี!!
เฉพาะแค่ 4 วัน ช่วงเดือนพฤษภาคมปี 2024 มือป่วนรายนี้โทรป่วนตำรวจปาเข้าไป 1,882 ครั้ง
สื่อท้องถิ่นเล่าว่า ในสายที่มือป่วนรายนี้โทรแจ้งตำรวจ 58,307 ครั้ง ในจำนวนนี้ 51 ครั้ง จัดเป็นเหตุระดับ code 2 ขึ้นไป ซึ่งตำรวจต้องตอบสนองเหตุการณ์ในทันที เพราะเป็นอาชญากรรมร้ายแรง
การกุเรื่องป่วน เป็นตุเป็นตะ มีตั้งแต่ ขู่จะฆ่าน้องชายตัวเอง จับน้องชายขังเอาไว้ ยังมีอ้างว่าตัวเองถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวไว้นานถึง 10 ปี
ตามข่าวบอก มือป่วนเปิดปากสารภาพกับตำรวจ โดยโบ้ยว่านิสัยการโทรแจ้งเรื่องเล่าความเท็จ มันมาจากการอยู่อย่างโดดเดี่ยว แล้วเขามักจะโทรหาตำรวจก็ตอนเมา!!
ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่เคยออกหมายเรียกมาแล้ว จากการก่อคดี แต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมมา คุณตำรวจก็เลยต้องขอออกหมายจับ แล้วบุกจับซะเลย
ตอนนี้มือป่วนกำลังโดนสอบ ฐานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี หรือ ปรับเป็นเงิน 10 ล้านวอน หรือกว่า 2.2 แสนบาท
งานนี้อย่าอ้างว่า กินน้ำเปลี่ยนนิสัย เลยนิสัยเสียเลย เราว่าโทรเป็นหลายหมื่นสายหยั่งนี้ เข้าขั้น “จิต” แล้วแหละ