จนท.แอบงีบ ทำผู้โดยสารติดค้างกลางอากาศ!!

ภาพเอพี
ที่มาหนังสือพิมพ์มติชน
ผู้เขียนคอลัมน์เกร็ดต่างแดน
ดีนะไม่ได้ขึ้นเที่ยวบินนี้ ไม่งั้นมีหวัง ต้องลอยค้างเติ่งอยู่กลางอากาศนานแบบนี้แน่ๆ

เรื่องแจ็กพ็อตนี้เกิดกับ ผู้โดยสารบนเที่ยวบินของสายการบิน Air Corsica ที่บินออกจากสนามบินออร์ลีย์ ในกรุงปารีสของฝรั่งเศส มุ่งหน้าสู่เมืองอาฌักซิโย บนเกาะคอร์ซิกา เหตุเกิดเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา

เมื่อปรากฎว่า ผู้โดยสารนั่งๆ ไป ก็เอ๊ะ…งงๆ ว่าทำไมเครื่องไม่หันหัวลงสักที แต่ดันบินวนกลางอากาศ เหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยู่อย่างนั้นนานถึงเกือบ 18 นาที!!

รู้มั้ย…เพราะอะไร? ไม่ใช่กัปตันอยากพาผู้โดยสารบินวนชมทะเลเบื้องล่างเล่นหรอกนะ แต่เป็นเพราะติดต่อเจ้าหน้าที่หอควบคุมการบินที่สนามบินอาฌักซิโย เพื่อจะทำการแลนดิ้งไม่ได้

ก็ไม่รู้ว่านักบินแก้สถานการณ์ยังไง แต่เห็นว่ามีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วย เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจำสนามบิน ซึ่งบุกเข้าช่วยตรวจสอบให้ถึงหอควบคุมการบิน

แล้วก็พบว่าเหตุที่นักบินติดต่อเจ้าหน้าที่หอควบคุมการบินไม่ได้ ก็เพราะเขาแอบงีบหลับจ้า!!

พอเจ้าหน้าที่คนก่อเรื่อง สะดุ้งตื่นขึ้นมา ก็พบว่าเที่ยวบินพร้อมผู้โดยสารลำประสบเหตุ ลงจอดถึงสนามบินอย่างปลอดภัยเรียบร้อยละ

แล้วก็รู้ชะตากรรมตัวเองว่า ต้องโดนแน่ๆ โดนลงโทษแน่ๆ (ฮา)