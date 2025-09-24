คลังรัสเซีย ชงเรื่องปรับขึ้นภาษี VAT หาเงินทุนทำสงครามยูเครนต่อ
กระทรวงการคลังของรัสเซีย แถลงเมื่อวันที่ 24 กันยายนว่า กำลังเสนอแผนการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)ในประเทศ จาก 20% ขึ้นเป็น 22% ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่ปี 2026 เพื่อหาทุนสนับสนุนงบประมาณทางทหารของประเทศที่กำลังทำสงครามสู้รบกับยูเครนล่วงเข้าสู่ปีที่ 4
กระทรวงการคลังของรัสเซียระบุว่า แผนการขึ้นภาษีดังกล่าวที่มุ่งหาเงินทุนสนับสนุนด้านการป้องกันและความมั่นคงของประเทศยังรวมถึงการขึ้นภาษีด้านอื่นๆ เช่น ภาษีธุรกิจการพนัน
“ทรัพยากรต่างๆ ที่วางแผนไว้ในแผนงบประมาณนี้จะทำให้กองทัพสามารถจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จำเป็น จ่ายเงินเดือนให้แก่บุคลากรทางทหารและเลี้ยงดูครอบครัวของพวกเขาได้ ตลอดจนปรับปรุงองค์กรอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศให้ทันสมัยขึ้นด้วย” แถลงการณ์ของกระทรวงการคลังรัสเซียระบุ พร้อมกับชี้ว่าร่างงบประมาณปี 2026 นี้ของรัสเซียมีความสมดุลและยั่งยืน