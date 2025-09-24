WHO ยันไร้เชื่อมโยง หญิงท้องกินพาราเสี่ยงทำเด็กเป็นออทิสติก
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุเมื่อวันที่ 24 กันยายน ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงว่าการที่หญิงตั้งครรภ์รับยาพาราเซตามอลจะทำให้เด็กเป็นออทิสติก
แถลงการณ์ดังกล่าวของ WHO มีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ เปิดเผยว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ใช้ยาไทลินอล ซึ่งเป็นยาแก้บรรเทาอาการปวดที่ได้รับความนิยมอย่างมาก อาจเพิ่มความเสี่ยงที่เด็กในครรภ์จะเป็นออทิสติก แต่เรื่องดังกล่าวไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน
ด้านองค์การอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) ประกาศรับรองยา Leucovorin ซึ่งเป็นกรดโฟลิกชนิดหนึ่ง หลังทรัมป์บอกว่ายาดังกล่าวสามารถใช้รักษาอาการออทิสติกได้ โดยก่อนหน้านี้ บริษัทยา GSK เคยผลิตยา Leucovorin แต่ต่อมาทางบริษัทได้ถอดตัวยาดังกล่าวออกจากตลาด แต่เหตุผลของการเลิกจำหน่ายไม่ได้เป็นเพราะเรื่องความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพของตัวยาแต่อย่างใด
เฟเดอรัล เรจิสเตอร์ ซึ่งเป็นประกาศอย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐ อ้างอิงการศึกษาผู้ป่วย 40 คน โดยพบว่ายา Leucovorin สามารถทำให้อาการของภาวะเมทาบอลิกซินโดรมที่เรียกว่า cerebral folate deficiency (CFD) ดีขึ้นได้ ซึ่งอาการ CFD ถูกพบได้ในผู้ป่วย เช่น ออทิสติก อย่างไรก็ตาม ยา Leucovorin มักใช้ในผู้ป่วยเพื่อป้องกันสารพิษจากการรักษาโรคมะเร็งจากการทำคีโม